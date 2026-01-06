Ismét kórházba került Jair Bolsonaro volt brazil elnök

Brazília bebörtönzött volt elnöke, Jair Bolsonaro kedden kórházba került, miután elesett és fejsérülést szenvedett – számol be a Reuters.
A hírt Bolsonaro felesége tudatta a közösségi médiában. Posztjában arról írt, hogy úton vannak a kórházba, ahol 70 éves férje vizsgálatokon fog átesni. A részeltekkel kapcsolatban annyit közölt, hogy a volt brazil elnök alvás közben szenvedett sérülést. Bolsonarót egyébként éppen a múlt héten engedték ki a kórházból, majd szállították a börtönbe, miután sérvműtéten esett át.Elhagyta a kórházat és visszatért a börtönbe Brazília korábbi elnöke
November végén írtuk meg, hogy a brazil legfelsőbb bíróság négy bíróból álló testülete egyhangúlag megszavazta: Jair Bolsonarónak rendőrségi őrizetben kell maradnia, miután Alexandre de Moraes bíró a szökés kockázatára hivatkozva elrendelte őrizetbe vételét. Ez azt jelenti, hogy a volt elnöknek a rá puccskísérlet miatt kiszabott 27 éves börtönbüntetés elleni fellebbezés elbírálásáig rács mögött kell maradnia, mert megsértette a házi őrizet szabályait, amikor le akarta szedni a bokájára rögzített nyomkövetőt.Rendőrségi őrizetben marad Jair Bolsonaro