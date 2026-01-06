Ismét kórházba került Jair Bolsonaro volt brazil elnök

kórház;Brazília;Jair Bolsonaro;

2026-01-06 19:47:00 CET

A puccskísérlet miatt 27 év börtönre ítélt volt elnök felesége szerint elesett, aminek következtében fejsérülést szenvedett és kórházba szállították kivizsgálásra.

Brazília bebörtönzött volt elnöke, Jair Bolsonaro kedden kórházba került, miután elesett és fejsérülést szenvedett – számol be a Reuters.

A hírt Bolsonaro felesége tudatta a közösségi médiában. Posztjában arról írt, hogy úton vannak a kórházba, ahol 70 éves férje vizsgálatokon fog átesni. A részeltekkel kapcsolatban annyit közölt, hogy a volt brazil elnök alvás közben szenvedett sérülést. Bolsonarót egyébként éppen a múlt héten engedték ki a kórházból, majd szállították a börtönbe, miután sérvműtéten esett át.

November végén írtuk meg, hogy a brazil legfelsőbb bíróság négy bíróból álló testülete egyhangúlag megszavazta: Jair Bolsonarónak rendőrségi őrizetben kell maradnia, miután Alexandre de Moraes bíró a szökés kockázatára hivatkozva elrendelte őrizetbe vételét. Ez azt jelenti, hogy a volt elnöknek a rá puccskísérlet miatt kiszabott 27 éves börtönbüntetés elleni fellebbezés elbírálásáig rács mögött kell maradnia, mert megsértette a házi őrizet szabályait, amikor le akarta szedni a bokájára rögzített nyomkövetőt.