Donald Trump: Nem zárható ki egy újabb katonai akció Venezuelában, ha az új elnök nem működik együtt

Venezuela;Egyesült Államok;Donald Trump;

2026-01-06 18:35:00 CET

Azt nem tartja valószínűnek, hogy Delcy Rodríguez szakítani akarna.

Nem tartanak új választást Venezuelában a következő harminc napban - jelentette ki az Egyesült Államok elnöke az NBC-nek adott interjújában.

Donald Trump hosszabb távú amerikai szerepvállalást vetített előre két nappal azután, hogy az Egyesült Államok erői elfogták az ország vezetőjét, Nicolás Madurót, aki ártatlannak vallja magát, egyúttal kijelentette: továbbra is ő tekinti magát Venezuela vezetőjének, noha hétfőn alelnökét, Delcy Rodríguezt eskették fel utódjaként.

Donald Trump az interjúban azt mondta, „előbb rendbe kell hozni az országot”, és csak ezt követően lehet szó választásról. Úgy fogalmazott: jelenleg nincs olyan állapotban Venezuela, hogy az országlakók szavazni tudjanak. A folyamat időigényes lesz, az Egyesült Államoknak pedig segítenie kell az ország talpra állítását – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok támogathatja a kőolajipari cégeket Venezuela energetikai infrastruktúrájának újjáépítésében. Elmondása szerint a munka akár 18 hónapon belül is befejeződhet, de jelentős forrásokat igényel. A költségeket kezdetben az olajvállalatok fedeznék, amelyeket később amerikai forrásokból vagy a keletkező bevételekből térítenének meg.

Hangsúlyozta: az Egyesült Államok nem áll háborúban Venezuelával, az amerikai fellépés nem az ország ellen irányul, hanem azokkal szemben lépnek fel, akik kábítószer-kereskedelemmel foglalkoznak, illetve bűnözőket, drogfüggőket és pszichiátriai intézményekből kiengedett embereket juttatnak az Egyesült Államokba. A mintegy húszperces interjúban Donald Trump megnevezte azokat az amerikai vezető tisztségviselőket is, akik felügyelik az Egyesült Államok venezuelai szerepvállalását. A felsorolásban Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese, valamint JD Vance alelnök szerepelt. Az elnök szerint a testület különböző szakterületek tapasztalatait fogja össze.

Arra a kérdésre, hogy végső soron ki hozza meg a döntéseket, Donald Trump röviden csak annyit mondott, hogy ő. Közölte: Delcy Rodríguez együttműködik az amerikai hatóságokkal, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Nicolás Maduro eltávolítása előtt nem volt kapcsolat Delcy Rodríguez köre és az Egyesült Államok között. Szólt arról is, hogy hamarosan döntés születik a szankciókról is. Arra a kérdésre, hogy történt-e megállapodás venezuelai tisztségviselőkkel Nicolas Maduro eltávolításáról, Trump azt mondta: többen is próbáltak egyezségre jutni, ám végül más utat választottak Nicolas Maduro szűk körének közreműködése nélkül.

Az elnök nem kívánta elárulni, hogy személyesen beszélt-e már Delcy Rodríguezzel, ugyanakkor kiemelte: Marco Rubio folyékonyan beszél spanyolul,. Jelezte: az Egyesült Államok kész újabb katonai fellépésre Venezuelában, amennyiben Delcy Rodríguez megszakítja az együttműködést az amerikai hatóságokkal, ám ezt nem tartja valószínűnek. Mint mondta, korábban azzal is számoltak, hogy már korábban szükség lehet egy újabb amerikai beavatkozásra. Az elnök egyúttal cáfolta a Washington Post értesülését, amely szerint azért zárta ki az ellenzéki politikus María Corina Machado szerepvállalását az ország irányításában, mert a politikus tavaly Nobel-békedíjat kapott - egy olyan elismerést, amelyet Trump régóta szeretett volna megszerezni.

Az elnök szerint Machado nem érdemelte meg a díjat, ugyanakkor hangsúlyozta: döntésének nem ez állt a hátterében. Felidézte, hogy korábban az „America First” politikára és a háborúk lezárására építette kampányát, most azonban egyes politikai szövetségesei megkérdőjelezik, indokolt-e az Egyesült Államok hosszabb távú venezuelai szerepvállalása. Az elnök hangsúlyozta, hogy saját politikai tábora továbbra is mögötte áll.

Trump a szombati rajtaütéssel kapcsolatban azt mondta, nincs szükség új kongresszusi felhatalmazásra az amerikai akcióhoz. Kijelentette: nincs szüksége a törvényhozás jóváhagyására ahhoz, hogy ismét amerikai csapatokat küldjön Venezuelába. Arra a kérdésre ugyanakkor nem válaszolt, hogy a kongresszus tagjai előzetesen tudtak-e a műveletről.