Letarolta a lakáshitelpiacot az Otthon Start

MNB;lakáshitel;Otthon Start Program;

2026-01-07 18:11:00 CET

2025 első tizenegy hónapjában az új lakáshitel-szerződések összege 1701 milliárd forintra nőtt, ami közel 38 százalékos éves bővülést jelent.

Minden eddiginél erősebb évet zárt a lakossági hitelpiac - derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból. E szerint 2025 első tizenegy hónapjában az új lakáshitel-szerződések összege 1701 milliárd forintra nőtt, ami közel 38 százalékos éves bővülést jelent, és már novemberre meghaladta a teljes 2024-es évet. Novemberben új rekord született, az új lakáshitel szerződések összege elérte a 274 milliárd forintot. Ebből - az MNB adatai szerint - a támogatott lakáshitelek volumene 222,6 milliárd forint volt, ami a havi kihelyezések több mint négyötödét tette ki. Jelentősen nőtt a támogatott lakáshitelek aránya - mutatott rá a BiztosDöntés.hu. 2025 első tizenegy hónapjában bő 688 milliárd forint támogatott lakáshitelt vett fel a lakosság, ami az összes új szerződésnek már a 40 százalékát adta, míg 2024 hasonló időszakában a lakáshitelek alig több mint negyedéhez kapcsolódott állami támogatás. Az Otthon Start programosok november végéig 12 ezer ügyletben mintegy 403 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek, karácsonyig pedig mintegy 15 ezer ilyen szerződés született.

A lakáshitelek mellett erőteljesen, éves alapon 36-37 százalékkal bővült a személyi kölcsönök piaca is, ahol az új szerződések összege meghaladta az 1030 milliárd forintot. A teljes lakossági hitelportfólió egy év alatt 13 százalékkal, 12438 milliárd forintra nőtt, ezen belül 6578 milliárd forint fölé emelkedett a lakáshitelek állománya. 2025 januárja és novembere között éves alapon és összességében 34 százalékkal bővült a lakossági hitelszerződések volumene. Az adásvételek száma szeptemberben volt a csúcson, novemberre mérséklődött, decemberben ismét megélénkült a lakáspiac. A Duna House becslése szerint az év utolsó hónapjában országszerte 9646 lakóingatlan cserélt gazdát. Ez havi alapon 1,5 százalékos növekedés, éves összevetésben viszont - a magas előző évi bázishoz képest - 5,7 százalékos csökkenés. Az ingatlanközvetítő cég szerint 2025 egészében mintegy 129 ezer lakás és ház kelt el, 2026-ban 110–130 ezer lakóingatlan-adásvételre számítanak. Várakozások szerint az Otthon Start program hatása idén is meghatározó lesz a lakáspiacon.