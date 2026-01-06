Varga Barnabás az AEK Athénhoz igazolt

Görögország;Fradi;átigazolás;Varga Barnabás;

2026-01-06 19:21:00 CET

Az FTC sportigazgatója szerint ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős összegért és ekkora haszonnal értékesítenek.

A Ferencvárostól érkező magyar válogatott támadó szerződtetését a görög klub tett bejelentést a Facebook-oldalán kedden – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda (MTI). A bejegyzésben Varga Barnabás az új csapata mezében látható, alatta pedig magyarul a felirat: „Isten hozott!”.

Az érintett felek egyelőre nem hozták nyilvánosságra az ügylet anyagi részleteit, a korábbi sajtóhírek arról szóltak, hogy a 31 éves támadóért 4,5 millió eurót fizet a görög egyesület.

„Nagyon boldog vagyok és izgatott. Szeretném megköszönni az elnöknek és a csapatnak. Az első pillanattól kezdve mindenki nagyon kedvesen fogadott. A legjobbamat akarom nyújtani, sok gólt szerezni az AEK-mezben, és remélem, hogy a szezon végére megnyerünk egy vagy több címet" - idézte az athéniak közleménye Varga Barnabást, aki 2029 nyaráig kötelezte el magát.

A 28-szoros válogatott Varga a 2022/23-as és a 2023/24-es idényben az NB I gólkirálya volt 26, illetve 20 találattal, a mostani szezonban pedig 18 találkozón elért tíz góljával holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán. Az Európa-liga mostani kiírásának első hat fordulójában négyszer talált az ellenfelek kapujába. A nemzeti együttesben eddig 13 gólja van.

„Az egyik oldalról sajnáljuk, hogy elveszítünk egy nagyon fontos játékost. Másrészt viszont meg kell jegyezni, amikor eldöntöttük, hogy komoly összegért leigazoljuk Barnit, nem sokan gondolták, hogy ilyen jó együttműködés kezdete lesz ez. De így lett, az elmúlt két és fél évben közösen nagy sikereket értünk el. Nagyon nagy dolog, és ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős transzferdíjért és ekkora haszonnal értékesítenek” - idézte a Ferencváros honlapja Hajnal Tamás sportigazgatót, aki szerint ez az átigazolás óriási jelentőségű a Ferencváros és a magyar futball nemzetközi megítélése szempontjából.

„Örülünk, hogy Barni ilyen előnyös szerződést tud megkötni pályafutásának ebben a szakaszában. Köszönünk mindent, amit a Fradiért tett, és természetesen sok sikert kívánunk neki a továbbiakhoz!” – tette hozzá.

A 13-szoros görög bajnok AEK - amelynek kispadján a Videoton FC-t 2017 és 2019 között irányító szerb Marko Nikolic ül - 15 fordulót követően az élen áll a bajnokságban, decemberben pedig bejutott a Konferencia Liga nyolcaddöntőjébe. Az athéniaknál magyar részről megfordult már Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián, illetve edzőként Puskás Ferenc is.