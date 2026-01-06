Orbán Viktor: Budapest ma egy bajoktól gyötört, bajból bajba botladozó főváros

Fidesz;Budapest;Orbán Viktor;

2026-01-06 19:54:00 CET

A Fidesz megtalálta mind a 16 fővárosi képviselő-jelöltjét.

Nem igaz, hogy a budapesti Fidesz súlya és jelentősége elmarad a vidéki támogatottságtól – jelentette ki Orbán Viktor a nagyobbik kormánypárt jelöltállító gyűlésén kedden.

A kormányfő azt hangoztatta, a fővárosi Fidesz a legerősebb hadtest és egyben a legnagyobb is. Erős budapesti Fidesz nélkül, erős Budapesti Fidesz nélkül nincs Fidesz-kormányzás, nincs Fidesz–KDNP parlamenti többség, végképp nincs kétharmad – magyarázta. A kormányfő szerint ismerik ezt a várost, tudják, hogy nehéz kiérdemelni az itt lakók bizalmát és begyűjteni a szavazataikat, hiszen Budapest egy olyan város, amelyet független, szabad és önbizalommal teli polgárok lakják. Ilyen közegben bizalmat szerezni és bizalmat megtartani különösen nehéz – fejtegette. Kijelentette: ha nem sikerült volna szót érteni a budapestiekkel, akkor nem lett volna kétszeri főpolgármester-választási győzelem, ahogyan számos kerületi polgármesteri csata sem, és a polgármesterek nem érdemelték volna ki újra és újra a kerületeikben élők bizalmát. Ez fantasztikus teljesítmény, amelyet sem alábecsülni, sem aláértékelni, sem alulértékelni nem indokolt – mondta, hozzáfűzve: nincsen okuk arra, hogy Budapestre olyan városként tekintsenek, amelyről le lehet mondani, vagy ahol szerény eredményekkel is be lehet érni. A miniszterelnök meggyőződése, hogy a színes összetétel ellenére a fővárosban többségben vannak az általa „nemzeti érzelműnek” nevezett emberek.

Orbán Viktor szerint amit a kormány az elmúlt 15 évben épített, azt ellenfeleik akadályozták. Példaként a Városligetet említette, ahol „mindent megtettek, hogy a romos bódék helyett ott tervbe vett fantasztikus városrész, amit ma mindannyian láthattok (...), ne épüljön fel”.

Emlékeztetett, hogy a budapestiek kétharmada a Nagykörúton kívül él. Ez szerinte sokaknak újdonság lehet, mivel aki csak a digitális térből és a politikai hírekből tájékozódik, ezzel ellentétes benyomást is szerezhet. A Nagykörúton kívül élőket elfelejtett budapestieknek nevezte, mivel a főváros vezetése inkább a Nagykörúton belül élőket – ha egyáltalán – szolgálja. „Ilyen kormányzati megközelítés után, ennyi emberi és pénzügyi erőforrás mozgósítása után, amit a kormányzat Budapest érdekében bemutatott, nagy csalódás az, ami ma Budapesten a városvezetés alatt történik. Hiába minden kormányzati támogatás és fejlesztés, Budapest ma egy bajoktól gyötört, bajból bajba botladozó főváros” – fogalmazott. Kijelentette, nem ilyet érdemelnek a magyarok, ennek véget kell vetni. Azonban ennek is van egy előnye: emlékezteti a Fideszt, milyen az, amikor a baloldal kormányoz Magyarországon. Kifogásolta, hogy miközben a városban „baj hátán baj”, addig egy ukrán zászlónak és egy Pride-zászlónak mindig akad hely a Városháza épületén.

Bírálta a Tisza Pártot is, amely asszisztált a város csődjéhez, a párt képviselői pedig úgy szavazták meg a költségvetést, hogy abban egy 100 milliárdos lyuk van.

„Azt vállaljuk, hogy béke, gyarapodás és biztonság lesz Budapesten és egész Magyarországon. Mi erre kérünk mandátumot, erre kérjük a felhatalmazást. Erre a feladatra pedig nincs nálunk alkalmasabb politikai közösség Magyarországon. Arra kérlek benneteket, hogy menjetek és nyerjétek el újra a budapestiek szívét, és utána pedig érdemeljétek ki a szavazatukat és győzzetek itt Budapesten is” – zárta mondandóját Orbán Viktor.

A Fidesz budapesti elnöke, Szentkirályi Alexandra pedig bejelentette, hogy megtalálták a Fidesz 16 országgyűlési képviselőjelöltjét.