Hadházy Ákos újra tüntetett, a rendőrség megállította a résztvevőket az Erzsébet hídnál

2026-01-06 20:38:00 CET

Elfoglalták az úttest egy részét, és csak rendőrségi figyelmeztetésre hagytak el.

Csaknem kétszázan vettek részt a keddi demonstráción Hadházy Ákos szerint, amelyet Budapest belvárosában tartottak – írja a hvg.hu.

A Ferenciek terén tartott megmozduláson a résztvevők amiatt tiltakoztak, hogy a bírósági tiltás ellenére eljuttatták a lakossághoz a Bors különszámát, amely teljes egészében a Tisza Párt többször cáfolt adóemelési terveivel foglalkozott.

Az ellenzéki politikus szerint újabb szintet jelent, hogy a jogerős tiltás ellenére sokmilliós példányszámban minden háztartásba eljuttatták a kiadványt, amelyben „mocskos hazugságokat” terjesztenek.

Szavai után a jelenlévők hangos pfujolásba kezdtek. A képviselő úgy fogalmazott: Ha a hatalom nyíltan tiporja még a saját maga alkotta törvényeket is, akkor békésen, elszántan és határozottan mi is átléphetünk bizonyos határokat, ahogy én is átléptem egy bizonyos kerítést. Ezzel arra utalt, hogy néhány nappal korábban ellenőrizte, az Orbán család használta-e Hatvanpusztát az ünnepek idején.

Hadházy Ákos szerint a Bors különszáma önmagában is példátlan arcátlanság és nyílt választási csalás, és amennyiben a kormánypárt csalással nyer a tavaszi országgyűlési választásokon, azt „nem fogjuk elfogadni”. Felszólalását követően a résztvevők rendőri felvezetéssel elindultak az Erzsébet híd irányába. Az előzetesen kijelölt útvonal a Szabad sajtó úton haladt, érintette az Erzsébet hidat, a Döbrentei teret, a Tabánt, majd visszatért a Döbrentei térre, onnan ismét az Erzsébet hídon át a Ferenciek terére vezetett. A demonstráció miatt a rendőrség forgalomkorlátozást rendelt el az I. és az V. kerületben.

A tüntetők végül nem jutottak fel a hídra, ugyanakkor az úttest egy részét elállták. A rendőrség egy ponton figyelmeztette őket arra, hogy a magatartásuk jogellenes. A Kontroll élő közvetítése szerint a harmadik ilyen felszólítást követően kezdődhet meg a tömeg oszlatása. Nem sokkal hét óra előtt a demonstráció véget ért, a jelenlévők elénekelték a Szózatot és a Himnuszt, Hadházy Ákos pedig mindenkinek megköszönte a részvételt.