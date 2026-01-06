Halált okozó testi sértés miatt nyomozást indított a rendőrség Dudás Miklós ügyében

nyomozás;Dudás Miklós;halált okozó testi sértés;

2026-01-06 21:11:00 CET

A soron kívüli boncolás után rendelték el a büntetőeljárást.

Halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást Dudás Miklós halála miatt – közölte egy kedd esti tájékoztatásában a rendőrség.

Bár a közlemény nem nevezi meg, de egyértelműen a sportoló halála miatt indult büntetőeljárás. Mint korábban mi is hírt adtunk, a kajakozót 2026. január 5-én holtan találták Budapest XVIII. kerületében, egy lakásban.

Felidézték, hogy szakértők bevonásával közigazgatási eljárás indult. Azonban a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható. Így a nyomozás feladata lesz feltárni, hogy pontosan milyen körülmények között keletkeztek ezek a sérülések.