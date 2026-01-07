Harminc centiméternél is vastagabb a hótakaró a Bakonyban és délnyugaton

A Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró – közölte a HungaroMet Zrt. szerdán a Facebook-oldalán.
Azt írták, Magyarország döntő részén 15-25 centiméter közé vastagodott a hóréteg, ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg a Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró.
A meteoróligai szolgálat közlése szerint mostanra elhagyta térségünket a kiterjedt havazást okozó csapadékzóna, de helyenként napközben is előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás. „A mediterrán ciklon középpontja hazánktól délre, délkeletre húz el a következő órákban, emiatt egy harmadik hullámban érkezik havazás, mely az esti óráktól eleinte a déli, délkeleti, majd éjjel egyre inkább a keleti tájakat érintheti, arrafelé tovább gyarapodik a hótakaró" – tájékoztattak.
A bejegyzéshez mellékeltek egy infografikát is, amely szerint szerda reggel a Somogy vármegyei Vésén mérték a legvastagabb hóréteget, 35 centimétert. A Bakonyban, Hárskúton 33, Veszprémben 29, Bakonybél-Somhegypusztán 28 centiméter volt a hóvastagság.