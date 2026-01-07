havazás;időjárás;hóhelyzet;Bakony;hóesés;HungaroMet;

2026-01-07 12:30:00 CET

Harminc centiméternél is vastagabb a hótakaró a Bakonyban és délnyugaton

A Somogy vármegyei Vésén a hóvastagság elérte a 35 centimétert. Másutt, Magyarország döntő részén 15-25 centiméter közötti hótakaró alakult ki.