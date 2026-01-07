Szabó Tímea: Visszahelyezték a Debreceni Javítóintézetbe a Szőlő utcaiból kirúgott igazgatóhelyettest

Varga László;Szabó Tímea;Debreceni Javítóintézet;Párbeszéd-Zöldek;

2026-01-07 15:17:00 CET

Az országgyűlési képviselő szerint súlyos kérdéseket vet fel, hogy egy gyermekvédelmi mulasztások miatt leváltott vezetőt újra fiatalkorúak közé neveztek ki, ezért magyarázatot követel a belügyminisztertől és a kormánytól.

Visszahelyezték a Debreceni Javítóintézet igazgatóhelyettesi posztjára Varga László Balázst, akit a decemberi parlamenti felszólalásom után kirúgtak a Szőlő utcai javítóintézetből - közölte egy szerdai Facebook-posztjában a Párbeszéd-Zöldek frakcióvezető-helyettese.

Szabó Tímea emlékeztetett, hogy a kinevezett igazgatót azért mentették fel, mert egy bentlakó fiú öngyilkossági kísérlete után nem hívta ki hozzá az orvost, ezért csak másnap reggel derült ki, hogy súlyos belső sérüléseket szenvedett, és elmozdult két csigolyája. Emellett nem jelentette azokat az információkat, amiről az intézmény egyik lakója többször is részletesen beszámolt: nevezetesen, hogy Juhász Péter Pál lányokat futtat és egyéb bűncselekményeket követ el.

Az ellenzéki politikus azonnali magyarázatot vár Pintér Sándor belügyminisztertől, valamint a kormánytól: miként történhetett meg, hogy Varga László Balázst nem büntetőeljárás alá helyezik a jelzőrendszeri kötelezettség elmulasztása miatt, hanem visszahelyezik gyermekek közé. Kitért arra is, hogy Fidesz kormány tavaly fogadta el azt a Btk. módosítást, miszerint három év börtönre ítélhető az, aki nem jelzi, ha a gyermekvédelemben fiatalkorúakat bármilyen visszaélés fenyeget. Posztját azzal zárta, hogy megkereste a Debreceni Javítóintézetet, ahol megerősítették, hogy a férfi az intézmény igazgatóhelyettese.