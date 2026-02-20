A kaland csak pár óráig tartott, utána visszavitték az intézménybe.
Az országgyűlési képviselő szerint súlyos kérdéseket vet fel, hogy egy gyermekvédelmi mulasztások miatt leváltott vezetőt újra fiatalkorúak közé neveztek ki, ezért magyarázatot követel a belügyminisztertől és a kormánytól.
A nevelő a bántalmazás következtében könnyebben megsérült, a 15 éves fiatal ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indult újabb büntetőeljárás.
Az ügyészség az esetek kezelésével kapcsolatban nem tárt fel bűncselekményt.
A youtuber, az Együtt volt elnöke hivatali visszaéléssel vádolja Kocsis Évát. Bár a Debreceni Javítóintézet vezetése 2023-ban tudomást szerzett arról, mi folyik a budapesti Szőlő utcában, nem történt semmi.
Nem tartott sokáig a hirtelen jött szabadság.
Országosan is példa nélküli együttműködés jött létre a gyermekbarát igazságszolgáltatás jegyében a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Javítóintézet között. A megállapodást kedden írta alá Kahler Ilona, a törvényszék elnöke és Nagy Kálmán, az intézet igazgatója – közölte a bíróság.