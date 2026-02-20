Zárt intézet – nyitott bíróság

Országosan is példa nélküli együttműködés jött létre a gyermekbarát igazságszolgáltatás jegyében a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Javítóintézet között. A megállapodást kedden írta alá Kahler Ilona, a törvényszék elnöke és Nagy Kálmán, az intézet igazgatója – közölte a bíróság.