A Monspart-ház öröksége – Márciusban új lakásszínház nyílik Budán

Monspart Sarolta;Feledy Péter;

2026-01-08 19:36:00 CET

A nyitó darabot Tasnádi István és Durica Katarina írta a Monspart Sarolta-Feledy Péter házaspárról.

Megnyomjuk a kapucsengőt, kinyílik a ház kapuja. A hó sem jelentett akadályt az odajutásban, hiszen a Széll Kálmán tér és a Városmajor közelsége is biztosítja, hogy szinte minden irányból tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. Felsétálunk a második emeletre, Feledy Botond, Feledy Péter ismert televíziós és Monspart Sarolta tájfutó világbajnok fia nyit ajtót, kedvesen, közvetlenül, mosolyogva. A kabátoknak már csak az egyik ágyon jut hely, de szinte azonnal otthon érezzük magunkat a klasszikusan nagy polgári, három egymásba nyíló szobával, cselédszobával, konyhával és egy hatalmas terasszal rendelkező lakásban. A falakon, sőt a fotelekben is fotók, a polcokon rengeteg könyv, a szekrényeken kupák, serlegek, tájfutótérképek.

Az egész ház a háború előtt a Monspart-családé volt, aztán volt olyan lakás, amit az ősök elkártyáztak, meg jött az államosítás, a kényszertársbérlet, de Monspart Sarolta 1944-ben ebbe a házba született. Édesapja kecsketejért szaladgált abban a nem könnyű időben az édesanyjával a pincében megbújó babának, a legendák szerint ezért is futott Saci (a család és szinte mindenki így hívta) később annyira gyorsan. A házat és a környékét nem kerülték el a történelem viharai, erről olvashatunk Zoltán Gábor Orgia című regényében is, a szerző az egyik szomszédos házban nőtt fel. A lakásban is van bőven történelmi dokumentum, az egyik képen például a Monspart-nagypapa indul a Don kanyarba, a fotón a felesége búcsúzik tőle. Feledy Péter, aki egy évvel volt idősebb Monspart Saroltánál, tavaly januárban hunyt el, Saci pedig több mint négy éve nincs köztünk. Fiuk Botond, akinek külpolitikai elemző cége van és felesége Durica Katarina író, A rendes lányok csendben sírnak című darabját a Vígszínház Házi Színpadán is játsszák, a legtöbb időt jelenleg Brüsszelben töltik. Úgy gondolták, nem nyúlnak a lakás tárgyaihoz. Hamar kiderült azonban, hogy a házaspár örömteli és drámai fordulópontokkal teli története darabért kiált. Ezt „meghallotta” Tasnádi István drámaíró, aki Katarinával egy színházi projekten már dolgozott együtt és úgy gondolták, írnak egy darabot a Monsapart-Feledy házaspárról. A játszóhely pedig nem lehet más, mint maga a lakás, ahol éltek. Ezért a Jurányi Ház, illetve Rozgonyi-Kulcsár Viktória igazgató szakmai támogatásával márciusban megnyílik egy új lakásszínház Budán, a Monspart ház.

Még mielőtt beülnénk a Monspart-ház című darab zárt körű olvasópróbájára az egyik szobában tovább nézegetjük az asztalokra kitett dokumentumokat.

Az egyik 1981. május végén írt levélben Monspart Sarolta lemondott a tájfutó szövetségi kapitányi posztról, mert ahogy fogalmazott: „novemberre gyereket várok és így teherbíró képességem, erősen csökkent értékű lesz.” Abban az évben született meg Botond. Egyébként nem tudjuk milyen, ha Monspart Sarolta teherbíró képessége csökkent értékű, hiszen minden dokumentum és tény azt bizonyítja, hogy ilyen pillanat nem nagyon volt. Még akkor sem, amikor az egyik nagy világverseny előtt megcsípte egy kullancs, igaz, hosszú időbe telt amíg felépült, de utána is rendkívül aktív volt, elindította a „Futapest” mozgalmat, előadásokat tartott, mindenkit megtornáztatott, akit csak lehetett. Mesélik, ha náluk este összegyűlt egy társaság, akkor is egy idő után otthagyta a vendégeket és időben elment aludni, mert reggel hatkor elindult futni.

Egy másik géppel írt dokumentumban Feledy Péter felszólalása olvasható, a beszédet 1998 decemberében mondta el a Magyar Média Fórumon egy visegrádi konferencián.

Beülünk az egyik szobába az új darab nyilvános olvasópróbájára. Nagyon közel szemben velünk ül a két főszereplő, a Feledyt alakító Gyabronka József és a Monspart Saroltát játszó Péterfy Bori. Tasnádi István, aki rendezi is az előadást, mindkettőjükkel többször dolgozott már. Feledy szerepére, ahogy mondta egy intellektuális beállítottságú színészt keresett, Saci szerepére pedig egy olyan színésznőt, aki tud kissé kemény és érdes is lenni.

Az elhangzott részlet egyik legizgalmasabb epizódja a házaspár megismerkedése. Feledy a hetvenes években a Kezdőkör című műsort vezette, de úgy adódott, hogy az aznapi vendége, Császár Mónika, olimpikon tornásznő nem tudott eljönni (Később Balczó András öttusázó felesége lett.), így ajánlották a szőke tájfutó világbajnok lányt. A beszélgetésről készült archív „ismerkedős” fekete-fehér fotó szerepel is a darabban. A felvétel után Feledy randevút kezdeményezett, ebből aztán több mint négy évtizedes házasság lett.

A felolvasás után átmegyünk a másik szobába. Az egyik szekrény előtt egy fotóhoz összeáll a két színész. Láthatóan ők már belakták a Monspart-házat, amely március elsejétől egy-egy estére minden kíváncsi színházszerető előtt nyitva áll. Egy előadásra harmincketten férnek be. Azt hiszem, érdemes lesz majd becsengetni.

Infó: Durica Katarina -Tasnádi István: Monspart-ház. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor. Bemutató: 2026. március 1.