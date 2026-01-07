Magyar Péter rendkívüli munkaszüneti napot akar a hóhelyzet miatt január 10-én

havazás;időjárás;munkaszüneti nap;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-07 16:30:00 CET

A havazás miatt kialakult helyzetben a hétköznapi együttműködésre és a gyakorlati segítség fontosságára hívta fel a figyelmet az ellenzéki politikus.

Rendkívüli munkaszüneti napot javasol a havazás miatt a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter egy, szerda délutáni Facebook-bejegyzésében azt írta, mindezt azért javasolja, mert a kormány már működteti az operatív törzset. „A gyerekek és a családok élvezzék a havat, kiránduljanak, segítsünk egymásnak és egy napra legyünk egy boldog ország, politikától függetlenül” - zárta rövid indoklását az ellenzéki politikus.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Tisza Párt - ugyancsak szerdán - bejelentette, hogy felfüggesztik a kampányt, követőit és képviselőjelöltjeit pedig arra buzdította, hogy lapátoljanak havat, valamint továbbá segítsenek a honfitársainknak szállítással, tűzifával, forró teával, emberséggel.