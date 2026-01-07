havazás;időjárás;hóhelyzet;hóesés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-07 10:20:00 CET

Magyar Péter: A Tisza Párt péntekig felfüggeszti a kampányt, helyette lapátot ragadnak

Az ígéret szerint jelöltjeik és a Tisza teljes közössége a hóeltakarításra, tűzifaosztásra és a segítségnyújtásra koncentrál.