Magyar Péter: A Tisza Párt péntekig felfüggeszti a kampányt, helyette lapátot ragadnak

„Arra kérem a Tisza minden képviselőjelöltjét és a Tisza Szigeteket, hogy a hóhelyzetre és a hidegre való tekintettel a következő napokban függesszék fel a politikai munkát. Helyette ragadjanak lapátot, továbbá segítsenek a honfitársainknak szállítással, tűzifával, forró teával, emberséggel” – közölte Magyar Péter szerda reggel a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt elnöke posztjában egy fotót is megosztott magáról, amelyen az látható, hogy megtisztított egy buszmegállót. „Járjunk elől jó példával, ahogy az árvíznél és Adventkor is tettük” – írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy a Tisza közössége mintegy ezer köbméter tűzifát oszt szét rászoruló családoknál ezen a héten.
Mint arról beszámoltunk, hétfő óta folyamatosan szakad a hó, másfél évtizede nem volt példa ilyen intenzív havazásra Magyarországon. A MÁV-nál és a BKK-nál is jelentős fennakadások vannak, késéseket és járatkimaradásokat is jelentettek szerda reggel. Az autópályákon kilométeres torlódások alakultak ki a hóhelyzet miatt, sőt még a reptér működését is befolyásolta a téli idő, a Budapest Airport kedd esti közlése szerint járattörlések is előfordulhatnak. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint ugyanakkor a vasút „tartja magát, minden vonalon, ha lassabban is, de a közlekedés biztosított”.Szerdán keleten várható jelentős havazásKözel másfél évtizede nem volt ekkora havazás MagyarországonÖsszeomlás szélén a MÁV, az autópályákon torlódások alakultak ki a hóhelyzet miatt, járatokat törölhetnek a reptéren