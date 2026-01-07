Amerikai hókotrókkal illusztrálta Vitályos Eszter kormányszóvivő a magyarországi havazásról szóló Facebook-posztjait

Facebook;közösségi média;hókotrók;Vitályos Eszter;

2026-01-07 20:08:00 CET

Több kép közt is nagy a hasonlóság, ám azt nem tudni, miért ezeket a felvételeket választotta a fideszes politikus.

Az elmúlt napokban több alkalommal is posztolt közösségi oldalán a hóhelyzetről kormányszóvivő, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki több alkalommal is amerikai hókotrókat ábrázoló képeket osztott meg követőivel - hívta fel a figyelmet a hvg.

Kedden például az alábbi képet tette közzé:

A kommentelők vették észre, hogy az egyik fotó már 2023-ban megjelent egy minnesotai település Facebook-oldalán, ahol a városvezetés akkor arról tájékoztatott, hogy az utak többsége járhatatlanná vált, több teherautó elakadt, ezért folyamatosan zajlik a hóeltakarítás. A most felhasznált kép ehhez kísértetiesen hasonló.

A kormányszóvivő korábban, hétfőn már egy nagyméretű hókotróval illusztrálta az aznapi Facebook-posztját, kár, hogy ez a fotó sem bizonyult eredetinek, valószínűleg nem Magyarországon készült: az Insauga kanadai hírportál már 2023-ban ugyanezzel a képpel számolt be arról, hogy Ontario térségében két városban is hóvihar várható. A felvétel egy másik oldalon is felbukkant, egy amerikai hóeltakarító vállalkozás, a Snow Boss of the Carolinas honlapján.

A hvg e-mailben kereste meg a kormányszóvivőt, hogy megtudja, miért amerikai hókotróval illusztrálta bejegyzését. Válasz esetén mi is frissítjük a lapszemlénket.