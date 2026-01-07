Cáfol az Alkotmánybíróság, nem dolgozik az elnöki rendszerre való átálláson

Megalapozatlannak és hamisnak nevezte az Alkotmánybíróság a 24 .hu kérdésére, hogy a testület az elnöki rendszerre való átálláson dolgozik.
A portál azt követően kereste meg az Alkotmánybíróságot, hogy - mint mi is hírt adtunk róla - a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter újévi beszédében azt mondta, aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat.Magyar Péter: Ami egykor Isten, haza, család volt, az mára luxus, árulás és dinasztia lett
Az Alkotmánybíróság emlékeztet, hogy a feladata a hatályos Alaptörvény védelme, amely egy ettől eltérő államszervezeti berendezkedést rögzít. Hangsúlyozta a testület azt is, hogy a határozottan elutasít minden olyan törekvést, amely valótlan állítások terjesztésével az Alkotmánybíróság tekintélyét, ezen keresztül pedig az alkotmányos rend stabilitását kívánja gyengíteni.Fleck Zoltán: Egy jól képzett jogászcsapat dolgozik, hogy megnehezítse a Tisza győzelmét