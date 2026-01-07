Cáfol az Alkotmánybíróság, nem dolgozik az elnöki rendszerre való átálláson

Alkotmánybíróság;elnöki rendszer;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-07 18:55:00 CET

A testület szerint valótlan állításokról van szó.

Megalapozatlannak és hamisnak nevezte az Alkotmánybíróság a 24 .hu kérdésére, hogy a testület az elnöki rendszerre való átálláson dolgozik.

A portál azt követően kereste meg az Alkotmánybíróságot, hogy - mint mi is hírt adtunk róla - a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter újévi beszédében azt mondta, aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat.

Az Alkotmánybíróság emlékeztet, hogy a feladata a hatályos Alaptörvény védelme, amely egy ettől eltérő államszervezeti berendezkedést rögzít. Hangsúlyozta a testület azt is, hogy a határozottan elutasít minden olyan törekvést, amely valótlan állítások terjesztésével az Alkotmánybíróság tekintélyét, ezen keresztül pedig az alkotmányos rend stabilitását kívánja gyengíteni.