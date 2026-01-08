Fapados VIP

repülőgép;VIP;fapados járatok;

2026-01-08 06:00:00 CET

Mint tudni illik, a fapados járatok nem éppen kényelmesek, de az ilyen fajta utazás nem is erről szól. A fapados repülőjáratok előnye, hogy valamivel kevesebb pénzért juttatják el az embert egy adott országba.

Na már most, az egyik fapados légitársaság gondolt egyet magában, és úgy döntött, hogy ők bizony kialakítanak egy VIP-ülést a járatukon. Ez annyit jelentett, hogy az egyik első sorban lévő középső ülésnél nagyobb könyöklőtámlát alakítottak ki. Természetesen plusz pénzért vásárolható meg az exkluzív szolgáltatás, mert ugye akinek nagy a könyöke, fizessen többet, ha az a fránya könyöke kényelemre vágyik. A többi utas ugyan mit sem sejt arról, hogy a nagyobb könyöklőfelület egyes utasokat egy könyöklővel megkülönböztet a többiektől, hiszen ez a könyöklő nem sokkal nagyobb a könyöklő testvéreinél. Ez az egyszerű tény csak azoknak számít, akik kiadnak dupla annyi pénzt a tíz centivel meghosszabbított könyöklőért.

Képzeljük el, ahogy egy nagyobb könyökkel rendelkező ember, hívjuk akár Józsinak, tehát Józsink egyik éjjel, lefekvés előtt azon gondolkozik, hogy bizony ő olyan helyen szeretne terpeszkedni, ahol a könyöke is külön előnyökben részesül. Meglett könyök az a könyök, igazán húsos zsírpárnákkal, évek komoly munkája kinöveszteni ilyen könyököt.

Amikor Józsi másnap reggel elolvassa, hogy az egyik fapados járatnak már van olyan plusz szolgáltatása, ahol egy utasnak nagyobb könyöklőt biztosít, hát Józsival szinte madarat lehet fogatni abban a pillanatban. Természetesen az óriás könyöklő csupán marketing fogás, alig fedi a valóságot, hiszen ez sem sokkal nagyobb egy átlagos könyöklőnél, de a részleteken felesleges rugózni. Józsi mégis boldog, és úgy érzi, mintha csakis az ő kívánságát teljesítette volna a mindenható fapados. A gondolataiban olvas ez a röptető vállalat. Józsi boldog és a marketing abszolút célba ért. Józsi szeme csillog, mint a négyéves kisfiúnak, aki még hiszi a karácsonyi csodát. Egy pillanat alatt megvették kilóra. S Józsi csak és kizárólag ezzel a légitársasággal hajlandó utazni. A könyöklő miatt, ami elhiteti vele, hogy ő bizony kiváltásgos a könyöke miatt, mert neki nagyobb és zsírosabb.

Életünk apró könyöklői távolítanak el minket egymástól, mert azt gondoljuk, a saját könyökünk jobb helyet érdemel, mint embertársaink könyökei. A te könyököd is más, de a te könyököd sem különb, mint mások könyöke.