Hadházy Ákos megtalálta, melyik csendes-óceáni szigetre utazott éppen Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea

közpénz;Bora Bora;Mészáros Lőrinc;Hadházy Ákos;Várkonyi Andrea;

2026-01-07 20:42:00 CET

Utazgatnak a mi pénzünkön.

Bora Borára repült át Hawaii-ról Mészáros Lőrinc és a felesége, Várkonyi Andrea - derül ki Hadházy Ákos szerdai Facebook-posztjából.

A pontos helyszín Motu Mute szigete, amely a Francia Polinéziában található. Az ellenzéki politikus megjegyezte, „nagy mázlija” lehet Magyarország leggazdagabb emberének, mivel így nem kell havat lapátolni. Örülhetnek a szolgái, hogy összehozták neki ezt az utat (fizetni mi fizettük, de mi nem örülünk) - jegyezte meg Hadházy Ákos, hozzáfűzve, később kiszámolja, csak a repülőút mennyibe kerülhetett. Megjegyezte azt is, Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea ennél messzebb nem is utazhatott volna Magyarországról, ha tovább mennének, már közelednének a hazájukhoz.