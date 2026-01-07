Pénzbírságot kapott a hatvanpusztai vagyonőr, aki nekiment Hadházy Ákos autójának

rendőrség;szabálysértés;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2026-01-07 20:10:00 CET

Bár a hatóságok szerint bűncselekmény nem történt, a balesetért egyértelműen a férfi a felelős.

Nyolcvanezer forintos pénzbírságot kapott, valamint három hónapra eltiltották a vezetéstől azt a hatvanpusztai biztonsági őrt, aki korábban nekihajtott Hadházy Ákos kocsijának - írja a Gulyáságyú Média.

Mint korábban beszámoltunk róla, a rendőrség megszüntette a sofőrrel szembeni büntetőeljárást, miután a hatóság nem találta szándékosnak a közúti veszélyeztetést.

A rendőrség novemberben arra a következtetésre jutott, hogy a vagyonőr feltehetően megsértette a KRESZ-t, mivel magatartásával megzavarta a közúti közlekedés rendjét. Így a szabálysértési hatóság elé került az ügy, amelynek határozata szerint a férfira a közúti közlekedés rendjének megzavarása miatt 80 ezer forint pénzbírságot szabott ki. A bírság 72 óra közérdekű munka elvégzésével kiváltható, ennek hiányában 12 nap szabálysértési elzárásra változtatható. Az érintett számára további lehetőséget jelent, hogy 8 napon belül meghallgatást kérhet, amely kérelem a végrehajtásra halasztó hatállyal bír.

A hivatalos dokumentum szerint a vagyonőrt ezen felül 3 hónapra eltiltották a járművezetéstől, valamint 359.359 forint szabálysértési költség megfizetésére is kötelezték. Ez az összeg az eljárás során felmerült kiadásokat fedezi, jelen esetben a kirendelt igazságügyi műszaki szakértő díját, amelyet a felelősség megállapítása miatt az eljárás alá vont személynek kell viselnie.

A szabálysértési törvény szerint a közúti közlekedés rendjének megzavarása legfeljebb 200.000 forint pénzbírsággal, illetve 1 hónaptól 1 évig terjedő járművezetéstől eltiltással szankcionálható. Az indokolás alapján a bicskei rendőrség a pénzbírság összegének meghatározásakor figyelembe vette a jelentős szabálysértési költséget, valamint az érintett személyi és anyagi körülményeit is.

A lap birtokába került határozat szerint a már megszüntetett büntetőeljárástól független szabálysértési eljárásban a rendőrség nem hallgatta meg sem Hadházy Ákost, sem Gulyás Balázst (aki a politikus autójában volt a történtek idején), és további eljárási cselekményeket sem tartott indokoltnak. A döntést így a Bicskei Rendőrkapitányság az érintettek meghallgatása nélkül hozta meg. A határozat ugyanakkor részletesen rögzíti, hogy a vagyonőr az út- és látási viszonyoknak nem megfelelően közlekedett, előzés közben nem tartott kellő oldaltávolságot, és két járműnek is nekiütközött. A rendőrség ezek alapján egyértelműen megállapította, hogy a közlekedési baleset bekövetkezéséért kizárólag őt terheli a felelősség.