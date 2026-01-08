MÁV;Belgrád-Budapest vasút;

2026-01-08 06:00:00 CET

Nem értesült időben a magyar vasúttársaság a Budapest–Belgrád-reláció kínai szerelvényeinek típusáról, így ismét le kell zárniuk a Keleti pályaudvart egy hónapra, hogy 300 millióból 25 centivel magasabb peronokat építsenek. A töketlenségnek tűnő töketlenség magyarázata: az újvidéki szerencsétlenség lelassította a szerbek kommunikációját (akik már október óta vidáman vonatoznak Szabadka és a szerb főváros között), és (ez tűnik releváns indoknak) amúgy sem lett volna ekkora összeg a tavalyi büdzsében, az ideiben viszont van. Nekünk viszont olybá tűnik, hogy fölöslegesen tesznek ki újabb egy hónapos kellemetlenségnek (ősszel már volt egy lezárás) naponta több tízezer utast (a városi tömegközlekedésre átszállókkal együtt akár százezret). A kommunikáció elapadása viccnek is rossz, hiszen egy kollegiális e-mailből is tájékozódhattak volna, ha már annyira nem futotta, hogy megnézzék a szerb beszerzést a saját szemükkel (amúgy az alacsony padlós, de ún. kimozduló lépcsőkkel nem ellátott szerelvényekről már tavaly nyáron cikkezett a szaksajtó).

A vasúttársaság költségvetési indoklása még fájdalmasabb. A tavaly hiányzó 300 millió bagó a választási pénzszórás állami kiadásai között.

Az Orbán-kormány fél­ázsiai (vagy tán egészen az) jogállamiság-darálási és korrupcióvirágoztatási ügyködése miatt nemrég elbukott 400 milliárdból pedig két és félszer magasabb peront lehetett volna építeni (333 méter), mint a Budapestre oktrojált Mol-torony.

A naponta elbukott egymillió eurós összegből is bőven kijönne egy komplett Kína-kompatibilis peron. Ha a miniszter nem tudott semmit az egészről, mert a Lázárinfók magasságába nem jutott fel a hír, akkor alkalmatlan. Ha tudott, akkor nem alkalmas. Fidesz-átlag. Még a vasútvonalakat is keresztbe teszik. Nemsokára mások, másik vonalakat fognak nekik…