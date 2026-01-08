Agyonlőtt egy tüntető nőt egy szövetségi bevándorlási ügynök Minneapolisban

Egy szövetségi bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy tüntető nőt a hatóság intézkedései elleni megmozduláson Minneapolisban szerdán.
A körülmények tisztázása érdekében az amerikai szövetségi hatóságok és Minnesota állam hatóságai egyaránt vizsgálatot indítottak.
Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán "szörnyűnek" nevezte a történteket, és az esetről megjelent videófelvételre hivatkozva azt írta, hogy a nő "professzionális agitátor" volt, aki autójával "erőszakosan, akaratlagosan és gonosz módon" el akart ütni egy bevándorlási tisztet. Az elnök beszámolója szerint a hatósági személy a felvétel tanúsága szerint önvédelemből nyitott tüzet.
Az elnök a "radikális baloldalt" tette felelőssé a történteként, amely napi szinten "fenyegeti, megtámadja és célpontnak tekinti" a rendvédelmi, valamint bevándorlási hatóság ügynökeit.
Kristi Noem belbiztonsági miniszter egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a hatóság embere által halálosan megsebesített nő "egy járművet használva próbált megölni egy tisztet és kollégáit", valamint hozzátette, hogy a rendvédelem ellen indított erőszakot minden választott tisztségviselőnek el kellene ítélnie.
Tim Walz Minnesota állam demokrata kormányzója az esetre reagálva "hazafias kötelességnek" nevezte a tiltakozást a Trump-adminisztráció ellen, ugyanakkor megjegyezte, hogy azt "biztonságos" módon kell tenni.
A szövetségi kormány álláspontját, miszerint az áldozatul esett nő autóval el akart ütni egy hivatalos személyt a demokrata politikus "propagandának" minősítette.
Az amerikai bevándorlási hatóság és szövetségi ügynökségek a hét elején indítottak átfogó intézkedéssorozatot Minnesota államban, 2000 szövetségi ügynök bevonásával illegális bevándorlók megtalálása és általuk elkövetett bűncselekmények feltárása érdekében.
A közelmúltban Minnesota állam szomáliai közösségét érintő széles csalássorozatra derült fény, ami a becslések szerint akár 9 milliárd dollárnyi közpénzt érinthet.