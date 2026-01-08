Norvégiában fogták el a gyermekpornográfiával gyanúsított budapesti férfit (videó)

Norvégia;elfogás;gyermekpornográfia;Oslo;szökevény;visszaeső;KR NNI;

2026-01-08 07:52:00 CET

Zs. Györgyöt 2019-ben kétrendbeli gyermekpornográfia miatt már 4 év börtönbüntetésre ítélték.

A rendőrség tájékoztatása szerint a KR NNI tavaly kezdett el nyomozni egy ügyben gyermekpornográfia miatt. A beszerzett bizonyítékok alapján kiderült, hogy Zs. György azzal gyanúsítható, hogy 2024 augusztusában három nap alatt összesen 144 gyermekpornográf felvételt töltött fel egy internetes fájlmegosztó portálra. A képeken és videókon 14 és 18 év közötti fiatalok szerepeltek súlyosan szeméremsértő nyíltsággal. A gyerekek ezeken a felvételeken olyan módon voltak láthatók, ami nemi vágy felkeltésére alkalmas.

A KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály gyermekvédelmi nyomozói egyértelműen a 45 éves budapesti férfihoz kötötték azon eszközöket, amelyekről feltöltötték a felvételeket. A férfi ráadásul nem először követett el ilyen bűncselekményt. 2019-ben kétrendbeli gyermekpornográfia miatt már 4 év börtönbüntetésre ítélték, ami 2020 őszén emelkedett jogerőre. Többéves börtönbüntetését követően feltételesen szabadságra bocsátották Zs. Györgyöt. A 144 gyermekpornográf tartalmat ezen időszak alatt, visszaesőként töltötte fel az internetre.

Kiderült, hogy a férfi norvég IP-címekről érte el az internetet, így feltételezték, hogy Norvégiában tartózkodhat. Tavaly ősszel európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

A magyar fejvadászok ezután kapcsolatba léptek a norvég társszervekkel, majd az együttműködésnek köszönhetően megállapították, hogy a körözött Hønefoss településen tartózkodik, és bolti eladóként dolgozik egy helyi üzletben.

A férfi bujkálása október 29-én ért véget, amikor a norvég rendőrség egy oslói utazása során elfogta. Magyarországra szállítását az ORFK BF NEBEK szervezte meg. Január 6-án a NEBEK és a Készenléti Rendőrség munkatársai hozták haza, majd adták át a KR NNI munkatársainak.

A gyermekvédelmi nyomozók gyermekpornográfia miatt gyanúsítottként hallgatták ki, a férfi megtagadta a vallomástételt. A rendőrök bűnügyi őrizetbe vették Zs. Györgyöt, és kezdeményezték letartóztatását.