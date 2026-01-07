gyilkosság;BRFK;elfogás;emberölés;XIII. kerület;fiatal nő;

Elfogták a holtan talált 29 éves angyalföldi nő gyilkosát

Szerda éjjel kapták el a budapesti rendőrök a 33 éves feltételezett elkövetőt, akinek elszámoltatása jelenleg is tart.