Elfogták a holtan talált 29 éves angyalföldi nő gyilkosát

A budapesti rendőrök elfogták az angyalföldi emberölés elkövetésével gyanúsítható 33 éves férfit – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerda reggel a police.hu oldalon.
Mint arról lapunk is beszámolt, a rendőrségre kedd délután érkezett bejelentés, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei. A bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját.Megöltek egy 29 éves nőt Budapesten, hatalmas erőkkel keresik a gyilkosát
A nyomozók a szemle során idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel. A feltételezett elkövetőt azonosították, aki után hajtóvadászat indult, vele szemben emberölés gyanújával kezdeményeztek eljárást. A feltételezett elkövetőt január 7-én 1 óra körül Budapest XIX. kerületében a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival közreműködve elfogták, elszámoltatása jelenleg is tart – írta a BRFK.