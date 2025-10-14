Egyben tudatta, hogy „átfogó újjászervezést” hajt végre külképviseletei terén.
Pár hónapja szintén kisiklott egy villamos, nem messze a mostani baleset helyszínétől.
Miért ágáltak a magyarok az osztrák uralom ellen, miközben kivételezett helyzetben voltak? Miért dacolnak ma Brüsszellel, amikor jelentős támogatásokkal stafírozzák ki őket? Milyen tanulságokkal szolgál a ma Európájának a Habsburg-példa – a majd hatszáz évig regnáló, nemzeteket, nyelvcsoportokat és kultúrákat egy fedél alatt tartó központi kormányzat? Caroline de Gruyter holland újságírónő sziporkázó humorú, széleskörűen tájékozott, sokféle véleménynek helyt adó könyvében, miközben császári leszármazottakkal ebédel, elámul egy magyar nagykövet könnyein, cseh arisztokratákkal és brüsszeli eurokratákkal kávézik, a Habsburg Birodalom és az Európai Unió működésének hasonlóságait és különbözőségeit tárja fel – rálátást engedve a brüsszeli kolbászkészítés mikéntjére is, amihez a tagországok szolgáltatják a hozzávalókat. (Részlet)
Az ukrajnai háborúban az oroszok oldalán harcolt, majd Norvégiába menekült zsoldos elismerte, hogy túl sokat ivott és elvesztette a fejét, de rendőröket nem bántalmazott.
A díjak odaítélésekor az is szempont lehet, hogy idén van az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának a 75. évfordulója.
Norvégia sokk alatt áll /azután, hogy lövöldözés történt a fővárosban, Oslóban egy a melegek körében népszerű bárban és két személy életét vesztette. A rendőrség terrorcselekmény miatt nyomozást, az elkövető állítólag ismert a rendőrség előtt. A szombatra tervezett Pride-felvonulás elmarad.
A mélyülő afganisztáni humanitárius válság közepette hétfőn tárgyalóasztalhoz ültek a nyugati diplomaták a dél-ázsiai országot uraló iszlamista tálib mozgalom delegációjával a norvég fővárosban.
Norvégiában leváltották a konzervatív kormányt, a munkáspárti Jonas Gahr Store lesz az ország új miniszterelnöke.
A férfit meglőtték és elfogták a rendőrök. Egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy szándékos cselekménynek tekintik-e a gázolást.
A fiatal, egyenruhás gyanúsított egy embert megsebesített, de a mecset látogatói időben lefogták.
A norvégiai Oslo nyerte el a 2019-es Európa Zöld Fővárosa címet egyebek közt azzal az átfogó megközelítésű programmal, amely a biodiverzitás megőrzését, a társadalmi befogadást, illetve a tömegközlekedés és az egészségügy fejlesztését is magában foglalja - tudatta pénteken az Európai Bizottság.
A norvég hatóságok egy 17 éves orosz állampolgárt gyanúsítanak azzal, hogy bombát helyezett el Osló belvárosában szombat éjjel. A vasárnap őrizetbe vett fiú nevét nem hozták nyilvánosságra, így etnikai hovatartozása sem ismert – írja a The New York Times-ra hivatkozva a 444.hu.
Kiválasztották azt a huszonhat fiatalt, akik között két magyar, Németh Annamária és Zubor Zalán is részt vehet a Telenor és a Nobel Békeközpont közös szervezésű globális fórumán, valamint a Nobel-békedíj átadás programjain. A Telenor Csoport nemzetközi pályázatán kiválasztott résztvevők több mint egy milliárd embert képviselnek. A fiatalok egy évet töltenek a globális társadalmi kihívásokra reagáló megoldások kidolgozásával.
Oslóban nyáron még este is sokáig világos van. Aztán szeptember közepétől minden megváltozik, s hamarosan jön a napi 15-20 órás sötétség időszaka. Ennek ellenére egy kutatás szerint a norvégok a legboldogabbak. Nem csoda, hiszen az életszínvonal magas, sok pénz jut szociális feladatokra és oktatásra. Mindez az olajnak köszönhető. A gazdagság és a jólét mindenütt szinte kézzel fogható. A négy és félmillió norvégból például ötszázezren laknak a fővárosban, de a helyi tömegközlekedésen ez nem látszik: hat metróvonal van.
Harminc év után juthat ki újra nagy nemzetközi labdarúgó-tornára a magyar válogatott, ha sikeresen veszi az utolsó akadályt, a vasárnapi második Európa-bajnoki pótselejtezős mérkőzést. Az oslói mérkőzésen az a Kleinheisler László kellett a sikerhez, aki idén még egyetlen percet sem játszott klubjában.
Súlyos sérüléseket szenvedett Oslóban az egyik legjelentősebb norvégiai mecset imámja.