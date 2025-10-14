Múlt és jelen találkozik Oslóban

Oslóban nyáron még este is sokáig világos van. Aztán szeptember közepétől minden megváltozik, s hamarosan jön a napi 15-20 órás sötétség időszaka. Ennek ellenére egy kutatás szerint a norvégok a legboldogabbak. Nem csoda, hiszen az életszínvonal magas, sok pénz jut szociális feladatokra és oktatásra. Mindez az olajnak köszönhető. A gazdagság és a jólét mindenütt szinte kézzel fogható. A négy és félmillió norvégból például ötszázezren laknak a fővárosban, de a helyi tömegközlekedésen ez nem látszik: hat metróvonal van.