Kampánylappal küldi ki a gondosórákat az Orbán-kormány

Orbán Viktor;kormánypropaganda;Hadházy Ákos;Gondosóra;

2026-01-08 09:41:00 CET

Hadházy Ákos az Integritás Hatósághoz és az OLAF-hoz fordul.

Orbán Viktor fotójával ellátott kampánylapot küld ki a kormány a gondosórát használóknak – közölte Hadházy Ákos a Facebook-oldalán, a független országgyűlési képviselő bejegyzéséhez képeket is mellékelt a kiadványról.

„A keddi tüntetésre elhoztak nekem egy példányt és pont olyan piszkos fideszes pártpropaganda van benne, mint az sejthető volt” – állapította meg a politikus. Hadházy kiemelte, ha az állam – adófizetői pénzekből – beavatkozik a választás kimenetelébe az egyik párt mellett kampányolva, az választási csalás. „Ez a konkrét eset (is) azonban költségvetési csalás is, hiszen a gondosóra fenntartásához egyáltalán nem lenne szükség ilyen lap terjesztésére, az erre költött pénz törvénytelen” – vélte a képviselő, aki közölte, az újság fotóit elküldi az Integritás Hatóságnak és az OLAF-nak is. Utóbbi – hangsúlyozta – azért érintett, mert a gondosóra részben EU-s pénzből finanszírozott.

Mint arról mi is hírt adtunk, novemberben a gondosóra tulajdonosai és a kontaktszemélyek is üzenetet kaptak Fónagy Jánostól, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkárától arról: Brüsszel és támogatói be akarnak szállni a háborúba, mindezt pedig a magyarok és az európai emberek pénzéből kívánják finanszírozni. „Magyarország Kormánya határozottan ellenzi, hogy a magyar nyugdíjasokat megadóztassák” – biztosította Fónagy a címzetteket.