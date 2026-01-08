kormányinfó;

Befagynak a természetes vizek, de még senki ne menjen korcsolyázni

Némely természetes vizük kezd befagyni, jelenleg még nem alakult ki olyan vastag jégtakaró, amely alkalmas lenne a téli sportolásra. Jelenleg nem szabad sehol a jégre menni, a kezelő feladata kijelölni a sportolásra alkalmas területeket.

Minden lakóra 10,4 forint jut.