Befagynak a természetes vizek, de még senki ne menjen korcsolyázni

kormányinfó;

2026-01-08 10:12:00 CET

Némely természetes vizük kezd befagyni, jelenleg még nem alakult ki olyan vastag jégtakaró, amely alkalmas lenne a téli sportolásra. Jelenleg nem szabad sehol a jégre menni, a kezelő feladata kijelölni a sportolásra alkalmas területeket.