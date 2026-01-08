Ha szükséges, megemelik a szociális tűzifakeretet, a bajba jutott önkormányzatokon segíteni fognak

kormányinfó;

2026-01-08 10:47:00 CET

Az MTVA-nak arra a kérdésére, hogy Dobrev Klára javasolta, nyissák meg a stadionokat a rendkívüli időben, Gulyás Gergely úgy reagált, inkább a szemlőhegyi villát kellene megnyitni, amelyet a zsidóktól koboztak el. Közölte azt is, hogy ha szükséges, megemelik a szociális tűzifakeretet, de úgy látják, a pillanatnyilag rendelkezésre álló tűzifa elegendő lesz.

Egy másik kérdésre leszögezte: Magyarországon vannak törvények, ezek a főpolgármester elől sincsenek elrejtve, ha az önkormányzatnak tartozása van az állammal szemben, az állami juttatások egy része levonandó, beszámítandó. Karácsony Gergely úgy tesz, mintha ez számára meglepő lenne, noha nagy valószínűséggel ismeri a szabályokat - jegyezte meg. Elmondta, Navracsics Tibort arra kérték fel, készítsen előterjesztést, és nem rohannak sehova, nem a választások előtt másfél-két hónappal kell elfogadni az új szabályozást az önkormányzati rendszerről. Ennek része a szolidaritási adóval kapcsolatos vitákra adandó válaszlehetőségek kidolgozása is.

A felvetésre, hogy harminc településre eleve csődbiztost rendeltek ki, úgy reagált, van az Orbán-kormánynak egy olyan alapja, ami segíti a bajba jutott önkormányzatokat.