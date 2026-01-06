Az Orbán-kormány hosszú távú stratégiáról tárgyalna, az önkormányzatok szerint inkább a túlélésre kellene összpontosítani

stratégia;tárgyalás;Navracsics Tibor;önkormányzatok;túlélés;

2026-01-06 23:17:00 CET

Hosszú távú stratégiák helyett most inkább a 2026-os év túléléséről kellene egyeztetnie az Orbán-kormánynak – vélte Gémesi György, miután részt vett a Navracsics Tibor által kezdeményezett, az önkormányzati rendszer finomítását célzó találkozón.

Arra kaptam ősszel megbízást a kormánytól, hogy kezdjek egyeztetést egy középtávon végrehajtandó, az önkormányzati rendszert érintő finomításról az önkormányzati szövetségekkel, polgármesterekkel, helyi képviselőkkel, vármegyei közgyűlési elnökökkel és képviselő-testületi tagokkal – jelentette be közösségi oldalán Navracsics Tibor miniszter annak kapcsán, hogy kedden elsőként a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), valamint a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) vezetőivel kezdett erről tárgyalásokat.

A településfejlesztési tárca vezetője szerint a cél az, hogy a választások után egy olyan átfogó önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomag szülessen, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, mind pedig mindenkinek elnyeri a tetszését.

– Minden párbeszéd, minden együttműködés jó, még akkor is, ha közben óhatatlanul felvetődik a kérdés: az elmúlt tizenöt évben vajon miért nem érezte szükségét a kormány hasonló konzultációnak – mondta lapunknak Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke. Gémesi – mint a Népszavának elmondta – az egyeztetésen felvetette: mindenféle közép- és hosszú távú tárgyalás, valamint stratégiai kérdés kibontása előtt elsősorban a 2026-os év túlélésére és az ezzel kapcsolatos központi finanszírozási kérdésekre kellene összpontosítani, ám a miniszter erre azt válaszolta, hogy ilyen jellegű felhatalmazása jelenleg nincsen.

– Harminc településen már úgynevezett költségvetési biztost rendelt ki a kormány a pénzügyi nehézségek miatt. Az sem normális: a települések majdnem fele rendkívüli állami támogatásra szorul, hogy működni tudjon.

A szolidaritási hozzájárulás mértéke, a Versenyképes Járások kapcsán kialakult kettős adóztatás, a tömegközlekedés nehézségei, a bérek fedezetének teljes biztosítása, az inflációkövető normatív támogatás – a többi között ezek mind-mind olyan sürgető kérdések, amelyeket még a ködbe vesző hosszú távú stratégiák előtt mielőbb és gyorsan meg kellene oldani – érvelt Gémesi. Gödöllő polgármestere hozzátette: a szolidaritási hozzájárulás kapcsán nem azzal van a gond, hogy az erősebb települések segítik a kisebbeket, hanem az elvonás mértéke túlzó, illetve úgy tűnik, ez a pénz egyfajta általános bevétele lett a költségvetésnek. Az pedig Gémesi szerint Európai Önkormányzati Charta-ellenes, hogy ma már közel fél tucat hazai település – köztük például a főváros, Budaörs, Csömör vagy épp Nyírbátor – nettó befizetővé vált, vagyis több pénzt fizet be az államnak, mint amennyit kap a kötelező feladatok finanszírozására. Erről már az Alkotmánybíróság is megállapította: törvénytelen, de az állam még nem lépett annak érdekében, hogy orvosolja ezt a helyzetet – jelentette ki Gémesi György.