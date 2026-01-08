Gulyás Gergely szerint az a cél, hogy a Fidesz-kongresszuson mind a 106 Fidesz-jelölt egy színpadon legyen

kormányinfó;

2026-01-08 10:57:00 CET

Orbán Viktor minden programja ismert lesz, egyelőre nem tisztázott, a kampányban mikor hova utazik. Minden kampányban gyakran járta be az országot, ez most is így lesz, a kampányban az egész országot be fogja járni - hangzott el az Index kérdésére. Minden egyéni jelölt ismert, a cél, hogy a Fidesz-kongresszuson mind a 106 jelölt a színpadon legyen. Akik nyertek, azoknak nagy része újra is indul. A listaállítást a törvény által meghatározott időpontban szokták megtenni.

Az Index kérdezte Gulyás Gergelyt Venezueláról is, mondván, mire gondolt Orbán Balázs, amikor elnyomónak nevezte a Maduro-rezsimet. A miniszter úgy válaszolt, a portál vélekedésével ellentétben nem lát fogalmi zavart, ténykérdés, hogy Maduro-rezsim elnyomó volt. – Csak azt kívánhatjuk, hogy jobb idők jöjjenek - mondta.