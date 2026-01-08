kormányinfó;

Gulyás Gergely szerint az a cél, hogy a Fidesz-kongresszuson mind a 106 Fidesz-jelölt egy színpadon legyen

Orbán Viktor minden programja ismert lesz, egyelőre nem tisztázott, a kampányban mikor hova utazik. Minden kampányban gyakran járta be az országot, ez most is így lesz, a kampányban az egész országot be fogja járni - hangzott el az Index kérdésére. Minden egyéni jelölt ismert, a cél, hogy a Fidesz-kongresszuson mind a 106 jelölt a színpadon legyen. Akik nyertek, azoknak nagy része újra is indul. A listaállítást a törvény által meghatározott időpontban szokták megtenni.

Az Index kérdezte Gulyás Gergelyt Venezueláról is, mondván, mire gondolt Orbán Balázs, amikor elnyomónak nevezte a Maduro-rezsimet. A miniszter úgy válaszolt, a portál vélekedésével ellentétben nem lát fogalmi zavart, ténykérdés, hogy  Maduro-rezsim elnyomó volt. – Csak azt kívánhatjuk, hogy jobb idők jöjjenek - mondta.

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.