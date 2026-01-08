Dörzsöltek és járatlanok: a Fidesz az utolsó fontos választási bábuit is feltette budapesti sakktáblára

Fidesz;

2026-01-08 05:50:00 CET

A Republikon decemberi mérése szerint a Tisza 48, a Fidesz 36 százalékon áll a biztos szavazó pártválasztóknál.

Olyan embereket választottunk, akikért tűzbe tehetjük a kezünket – állítja Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti elnöke, a párt frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlésben. Azt kéri „higgyenek nekik”, hiszen a fővárosi szavazók nélkül „nem kaphatott volna egymás után négyszer kétharmados felhatalmazást a nemzeti oldal”. Tegyük azért hozzá, hogy ezt a felhatalmazást nem Budapesten gyűjtötte be a Fidesz a folytatáshoz, hiszen a fővárosi szavazók 2022-ben csupán egyetlen, akkor még kizárólag a XVII. kerületet felölelő választókerületben szavaztak bizalmat – kevesebb mint egy százalék volt az előnye - a kormánypárti jelöltnek, Dunai Mónikának. Neki viszont zsinórban harmadszor.

Csakhogy azóta a Fidesz jelentősen átrajzolta a fővárosi választási térképet. A választási törvény módosítása nyomán Budapestet 18 helyett 16 választókerületre osztották szét, amelyek a korábbi kerülethatárokat nagyjából követő választókerületi lehatárolás helyett szétcincált kerület darabok társításával állnak össze. Így Dunai Mónika a 14-es választókerület helyett 2026-ban a 15-ösben indul, amelynek központja ugyan a XVII. kerület, de mellécsapták a XVIII. kerület egy darabját is.

Kihívói között egy régi ismerős köszön vissza: Gy. Németh Erzsébet, aki az előző választáson főpolgármester-helyettesi székét cserélte fel az országgyűlésire, amelyet meg is tartana a DK jelöltjeként. Dunai valódi ellenfele várhatóan Porcher Áron közgazdász lesz, aki a Tisza színeiben jelenleg a Fővárosi Közgyűlés tagja. Rajta kívül Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakcióvezetője is indul, ő Pest megye 3-as körzetében mérkőzik meg a Fidesz kommunikációs igazgatójával Menczer Tamással. Ha mindketten nyernek, erős fejtörést okozhat a Tiszának a közgyűlési pótlásuk.

A nagy csinnadrattával megtartott kedd esti jelöltállító gyűlésen nyilvánosságra hozott Fidesz-lista valójában nem sok meglepetést tartogatott. Hacsak azt nem számítjuk ide, hogy Orbán Viktor kincstári optimizmussal kijelentette „az elvégzett munka alapján mondhatom, hogy van esélyünk arra, hogy nemcsak vidéken, hanem Budapesten is győzzünk”. Választási víziójában azért kemény harcot látott, amelyben minden utcáért és bérházért megküzdenek.

A legutóbbi mérések szerint nem lesz annyira kemény menet. A Republikon decemberi mérése szerint a Tisza 48, a Fidesz 36 százalékon áll a biztos szavazó pártválasztóknál. A Medián szerint a 40 év alattiaknak mindössze 14 százaléka támogatja a kormánypártot. A Telex megrendelésére a 21 Kutatóközpont egy konkrét választókerületet is mért: Budapest 14. választókerületében - a XVI. kerület, valamint X. és XVIII. kerület egy-egy szelete tartozik ide - a választani tudók között 16 százalékkal vezet a Tisza párt jelöltje a fideszes előtt. A Fidesz itt újra elindítja Szatmáry Kristófot, aki 2022-ben kevesebb mint egy százalékkal kapott kevesebbet Vajda Zoltán ellenzéki jelöltnél, aki most is indul függetlenként. A DK a VI. kerületi alpolgármestert indítja, Kocsis-Cake Oliviót. A Tisza egy politikaszűz helyi orvos-kutatót nevezett, Szabó Alexandrát.

Szatmáry Kristóf viszont igazi régi motoros. Már 1994-ben a Fidesz színeiben indult az önkormányzati választáson, nem jutott be, ahogy 1998-ban sem, végül 2002-ben kompenzációs listáról sikerült neki. A kerületi képviselőségről az akkor Matolcsy György vezette Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári posztja miatt mondott le. Parlamenti képviselőként besegített a trafiktörvénybe, betársult Lázár János kancelláriaminiszter lex Heineken akciójába, Kósa Lajos szövetkezeti törvény módosításába, a diák- és a nyugdíjszövetkezetek működését szabályozó indítványok benyújtásába. Mellékesként egy időben alelnöke volt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának (BKIK), ahonnan az azóta szintén kiebrudalt Parragh László golyózta ki. Neve korábban felmerült egy NAV-ügyben és egy közpénzen épült panzió kapcsán is. De nem kell izgulni, mert Szentkirályi tűzbe tenné a kezét jelöltekért.

Talán Németh Szilárdért, Csepel fideszes erős emberéért nem, akit egymás háromszor győzött le Szabó Szabolcs geográfus, aki függetlenként negyedszer is nekivág az újrarajzolt csepeli választókörzetében. Már tavaly áprilisban úgy számolt, hogy a verseny a Tisza és közte dől el. A Tisza Kátai Németh Vilmos látássérült ügyvédet indítja, aki eddig nem tűnt fel a kerület politikai színterén. A Fidesz jelöltje, Király Nóra is új a XXI. kerületben, de korábban a XI. kerületben alpolgármester és önkormányzati képviselő is volt. (Újbuda egy részét is belerakták az új 9-esbe.) Szatmáryhoz hasonlatosan értékes kijáróember, több hozzá köthető civil szervezetnek is sikerült támogatást szereznie a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától. Két hete pedig Borbély Lénárd csepeli polgármester – Német Szilárd nagy ellenlábasa - köszönte meg neki, hogy „elintézte” a kerület megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató csoportjának állami támogatását. Szatmáryhoz hasonlatosan ő is miniszteri biztos, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felel.

Az 1-es választókerületben induló Fazekas Csilla az informatikai tanácsadó Tanács Zoltán Tisza-jelölttel csap össze. Érdemes lesz odafigyelni. Fazekas Böröcz László I. kerületi polgármester, volt kormánypárti országgyűlési képviselő munkatársaként lett előbb a Budai Polgári Közösség elnöke, majd budavári önkormányzati képviselője. A Fidelitas – amelynek egykoron Böröcz az elnöke volt – hathatós segítségnek bizonyult a kampány és a voksolás idején is. Ráadásul az idecsapott V. kerület is fideszes fellegvárnak számít. S ez nem mellékes. „A Fazekas Csillát népszerűsítő City nevű kiadványt a Belváros-Lipótváros Önkormányzata által 4,6 millióval támogatott Élő Belvárosért Polgári Egyesület adja ki” – hívta fel a figyelmet Herfort Marietta V. kerületi képviselő, aki maga is indul az április választáson a DK színeiben méghozzá ebben a körzetben.

Élesedik a helyzet az úgynevezett billegő körzetekben is, ahol a 2022-es országgyűlési választáson csak néhány százalék különbség volt az ellenzéki és a Fidesz jelöltje között. A választókerületek határainak átrajzolása okán került egy küzdőtérre a korában I-V. kerületet megnyerő ellenzéki Csárdi Antal és a tiszás Bódis Kriszta a 2-es választókerületben, amelynek központja most a VIII. kerület, ahol viszont az előző választáson Jámbor András győzött, aki most visszalépett. A fideszes Ferencz Orsolya űrkutatási biztos aligha szólhat bele az összecsapásba.

Hadházy Ákos választókerületében (06-os számú) a korábban emlegetett Bódis Kriszta helyett Velkey György, Magyar Péter kabinetfőnöke indul. Ellenük Radics Bélát, a Fidesz fővárosi képviselőjét küldi a Fidesz. A körzet csatája már csak azért is érdekes, mert az idei választás kevés helyen szól majd a jelöltekről, sokkal inkább a jelölőszervezet számít.

Hasonló döntési helyzetbe kerülhetnek a 12-es választókerület ellenzéki szavazói, akiknek a sokadik ciklusát töltő Varju László (DK) és a Tisza jelölte Jakab Zsuzsanna egészségügyi szakember között kell választaniuk. Bár nevető harmadikként esély nyílhat Zsigmond Barna Pál fideszes államtitkár előtt is. A korábbi győztes Tordai Bence is újrázna, ehhez a Fülöp Attila (Fidesz) államtitkárt és Koncz Áron jogász-turisztikai vállalkozót kellene legyőznie a 4-es választókerületben. Erre az általa megrendelt felmérés szerint jó esélye van, a kormányváltást akarók 63 százaléka szívesen látná újra a Parlamentben.

A jelenleg szintén államtitkárként működő Steiner Attilának azonban esélye sincs Magyar Péterrel szemben a 3-as választókerületben. Várhatóan Varju László korábbi nagy ellenlábasának, Földesi Gyulának se sok lapot osztanak, akit ezúttal a 16-os választókerületben indít a Fidesz, ahol Varjunál semmivel sem könnyebb ellenféllel, Tarr Zoltánnal a Tisza alelnökével csap össze.

Az esélytelenek nyugalmával kampányolhat Kovács Balázs is, aki már mindenféle módon megmérette magát a Fidesz színeiben, kevés sikerrel. Most éppen az 5-ös választókerületben fut neki a fővárosi képviselő Keszthelyi Dorottyának (DK) és a Tisza emberének Weigand István volt határőrnek.

Helyi önkormányzati képviselőket Gyepes Ádámot és Kocsondi Márkot indít a Fidesz a III., illetve a XXII. kerületi központú választókerületekben. Gyepesnek Boda Nikoletta közgazdászt, míg Kocsondinak Kulcsár Krisztián egykori párbajtőrözőt kellene legyűrni a tiszások közül.

A Fidesz kétségtelenül mindent belead, harcba küldi frakciószóvivőjét Németh Balázst és Tarnai Richárdot Pest megye hírhedten kormányhű főispánját is. A Tisza ellenük is politikában járatlanokat állít csatasorba, Németh Balázs ellen Müller Anna tanárnőt a 13-as választókerületben, itt egyébként Barkóczi Balázs (DK) jelenlegi országgyűlési képviselő is beszáll a harcba. Tarnai Virágh Gabriella orvossal küzd meg a 8-as választókerületben, itt Kunhalmi Ágnes (MSZP) is bejelentkezett.

A jelöltlistákból jól kiolvasható, hogy a soron következő választás Budapesten a dörzsöltek és a járatlanok csatája lesz, de voksokat a választókerületek többségében várhatóan nem a személyi érdemek, hanem a pártnevek alapján osztják majd.