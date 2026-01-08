Újra macska lett az állomásfőnök egy japán vasútvonalon

Japán;macska;rajongók;főnök;vasútállomás;

2026-01-08 14:47:00 CET

A Jontama nevű kóbor háziállatot érte a megtiszteltetés, miután elődje, Nitama novemberben eltávozott az élők sorából.

Újabb macskát neveztek ki szerdán állomásfőnöknek Japánban; a Jontama névre hallgató trikolór cica szerdán kapta meg a megtisztelő titulust. Az állomás harmadik főnökeként munkájához egy inast is kapott a Vakajama prefektúra Kisigama vonalán lévő Kisi nevű állomáson megrendezett – az állomás kétlábú alkalmazottai, a cicák rajongói és a sajtó által kísért – ceremónián.

Kodzsima Micunobu, a vonalat működtető vasúttársaság elnöke állomásfőnöki címmel gravírozott medált akasztott az új állomásfőnök-asszony nyakába, valamint bemutatták a Rokutama nevű macskát is, aki egyelőre inasként szolgál majd Jontama mancsai alatt. Vele kapcsolatban Kodzsima kifejezte reményét, hogy hamar beletanul a szakmába. Nitama, a frissen kinevezett állomásfőnök elődje novemberben halt meg, és a kinevezési ceremónián posztumusz megkapta a „becsületbeli állomásfőnök” címet.

A macskák munkahelyi kötelességei közé tartozik az utasok üdvözlése, és a büszke, nyugodt pózolás állomásfőnöki sapkájukban. A kisigavai vonalat működtető társaság 2007-ben nevezett ki először macskát állomásfőnöknek, Tama cica pedig országos, majd nemzetközi hírnevet is szerzett az üzemeltetőnek, amelynek így sikerült úrrá lennie anyagi nehézségein is. A lépés hagyománnyá vált és azóta Japán-szerte előszeretettel neveznek ki rászoruló, kóbor macskákat és kutyákat, valamint nyulakat és más egyéb állatokat állomásfőnöknek.