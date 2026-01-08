Japán;macska;rajongók;főnök;vasútállomás;

Újra macska lett az állomásfőnök egy japán vasútvonalon

A Jontama nevű kóbor háziállatot érte a megtiszteltetés, miután elődje, Nitama novemberben eltávozott az élők sorából. 

Újabb macskát neveztek ki szerdán állomásfőnöknek Japánban; a Jontama névre hallgató trikolór cica szerdán kapta meg a megtisztelő titulust. Az állomás harmadik főnökeként munkájához egy inast is kapott a Vakajama prefektúra Kisigama vonalán lévő Kisi nevű állomáson megrendezett – az állomás kétlábú alkalmazottai, a cicák rajongói és a sajtó által kísért – ceremónián.

Kodzsima Micunobu, a vonalat működtető vasúttársaság elnöke állomásfőnöki címmel gravírozott medált akasztott az új állomásfőnök-asszony nyakába, valamint bemutatták a Rokutama nevű macskát is, aki egyelőre inasként szolgál majd Jontama mancsai alatt. Vele kapcsolatban Kodzsima kifejezte reményét, hogy hamar beletanul a szakmába. Nitama, a frissen kinevezett állomásfőnök elődje novemberben halt meg, és a kinevezési ceremónián posztumusz megkapta a „becsületbeli állomásfőnök” címet.

A macskák munkahelyi kötelességei közé tartozik az utasok üdvözlése, és a büszke, nyugodt pózolás állomásfőnöki sapkájukban. A kisigavai vonalat működtető társaság 2007-ben nevezett ki először macskát állomásfőnöknek, Tama cica pedig országos, majd nemzetközi hírnevet is szerzett az üzemeltetőnek, amelynek így sikerült úrrá lennie anyagi nehézségein is. A lépés hagyománnyá vált és azóta Japán-szerte előszeretettel neveznek ki rászoruló, kóbor macskákat és kutyákat, valamint nyulakat és más egyéb állatokat állomásfőnöknek.

Abbász Aragcsi szerint Amerika és Izrael letesztelte az Irán elleni támadást, és az teljes kudarcot vallott.