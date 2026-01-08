Az iráni külügyminiszter közölte, országa nem akar háborúzni, de készen áll arra, hogy visszavágjon

Irán nem akar háborúzni Izraellel vagy az Egyesült Államokkal, de készen áll arra, hogy visszavágjon, ha ismét megtámadják – jelentette ki csütörtökön Bejrútban Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.
A tárcavezető újságíróknak elmondta, Irán nyitott arra is, hogy tárgyalásokat folytasson az Egyesült Államokkal nukleáris programjáról, azzal a feltétellel, hogy az egyeztetéseket a kölcsönös tisztelet határozza meg, ne pedig az, hogy Washington mit „diktál”.
– Úgy gondoljuk, ha az amerikaiak felismerik, hogy utasítások helyett konstruktív és pozitív tárgyalásokra van szükség, akkor válnak majd eredményessé az egyeztetések
– fogalmazott az iráni külügyminiszter.
Kétnapos bejrúti látogatása elején Aragcsi közölte, „Amerika és Izrael letesztelte az Irán elleni támadást, és az a stratégia és az a támadás teljes kudarcot vallott”.
– Ha azt megismétlik, ugyanazzal fognak szembesülni
– tette hozzá, megjegyezve, hogy Irán „minden lehetőségre készen áll, és bár nem akarja a háborút, fel van rá készülve”.Nem kizárt, hogy az Egyesült Államok vagy Izrael beavatkozik Iránban, de a teheráni vezetést nem lehet úgy lefejezni, mint a venezuelait vagy a szíriait
Tavaly júniusban az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért iráni nukleáris létesítményekre. December végén az izraeli kormányfővel Floridában folytatott tanácskozása során Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztette Iránt, hogy újabb katonai csapásokra számíthat, ha megkísérli helyreállítani atomprogramját.