Pert vesztett Pócs János, megsértette Ruszin-Szendi Romulusz emberi méltóságát a zsírral

2026-01-08 15:57:00 CET

A fideszes országgyűlési képviselő tavaly nyáron a volt vezérkari főnök keresztnevét írta fel egy leölt, megperzselt disznóra. A bíróság elsőfokon a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusának javára döntött.

Pócs János elveszítette azt a pert, amiben engem gyalázott – jelentette ki csütörtökön közzétett videójában Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök. A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa – és egyben képviselőjelöltje Hajdú-Bihar vármegye 5. számú egyéni választókerületében – posztjában közölte, hogy a bíróság első fokon az ő javára döntött abban a perben, amit még tavaly indított a fideszes országgyűlési képviselő ellen.

Az ügy előzménye, hogy Pócs János tavaly nyáron felírta Ruszin-Szendi Romulusz keresztnevét egy leölt, megperzselt disznóra. Erről egy videót is közzétett, amelyben az látható, ahogy a fideszes országgyűlési képviselő ráírja a párosujjú patás tetemére, hogy „Ő VOLT A SOROS ROMULUSZ”, majd közli, hogy mangalicazsír igen, „Romulusz-zsír” nem. Mindezzel Pócs János a maga módján arra az egy nappal korábban nyilvánosságra hozott KEHI-jelentésre kívánt reagálni, amely szerint Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívást végeztetett a Honvédkórházban, amelynek mintegy 1,2 millió forintos költségét a az egészségügyi intézmény állta. A volt vezérkari főnök az ellene indított karaktergyilkolási kísérlet részének nevezte a jelentést.

„Elsőfokon ítélet rögzíti, hogy egy országgyűlési képviselő megsértette egy másik ember becsületét és emberi méltóságát, amikor állatokhoz és zsiradékhoz hasonlítva próbált politizálni”

– közölte bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz. A volt vezérkari főnök kiemelte, hogy az elsőfokú – nem jogerős – ítélet szerint a bíróság eltiltotta a fideszes politikust a további gyalázkodástól, nyilvános bocsánatkérésre kötelezte, valamint sérelemdíjat szabott ki.

„És ne legyenek illúzióink: ez nem egyéni botlás. Ez a Fidesz stílusa. Menczer Tamások. Kocsis Máték. Deák Dánielek. Hangos, agresszív, mocskos szájú politikai verőlegények, akik nem gondolatokkal, hanem sértésekkel dolgoznak. Nem kivételek. Nem túlkapások. Rendszer. Ez az egyik arca annak, amit ma Fidesznek hívnak” – írta Ruszin-Szendi Romulusz, egyúttal hozzátette, hogy a Tisza „nem ebben a ligában” játszik. Posztját pedig azzal zárta, hogy a Pócs János által részére megfizetett sérelemdíjat – a költségek rendezése után – jótékony célra fogja felajánlani.

Egy hasonló húzása miatt Pócs János egyébként már 2017-ben is botrányba keveredett azzal az erdélyi Kőrispatakon készült fényképpel, amelyet a közösségi oldalán osztott meg egy levágott disznóról a szőrébe perzselt „Ő VOLT A SOROS” felirattal. A nyíltan antiszemita gesztus miatt Enyedi Ildikótól és Heller Ágnestől Iványi Gáboron és Parti Nagy Lajoson át Tamás Gáspár Miklósig és Závada Pálig egy petícióban több mint száz ismert közéleti személy követelte, hogy mondjon le a parlamenti képviselői mandátumáról, de ez nem történt meg, csak a fotót törölték a Facebook-oldaláról.