TASZ: 8,5 milliós kártérítést fizetett a bócsai önkormányzat, amiért kirúgta a tázlári polgármester vagyonnyilatkozatát firtató aljegyzőt

elbocsátás;Tázlár;Társaság a Szabadságjogokért (TASZ);

2026-01-08 18:09:00 CET

Az aljegyző a választáson is elindult a polgármester ellen, de alulmaradt végül.

8,5 millió forint kártérítést fizetett a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal az őt beperlő korábbi aljegyzőnek, miután Szendrei Máriát tavalyelőtt megalázó körülmények között, indoklás nélkül elbocsátotta Bán Róbert László tázlári polgármester, azt követően, hogy az aljegyző a képviselőtestület elé vitte a polgármester és felesége vagyonnyilatkozatainak ügyét. Az önkormányzati hivatal emellett 300 ezer forintos perköltséget is fizetett - adta hírül a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).

A közlemény felidézi, hogy Szendrei Mária a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjeként 2020 februárjától vette át a jegyzői feladatokat a Bács-Kiskun megyei Tázláron, 25 év közszolgálati tapasztalattal, nyugdíjazásához közeledve. 2024-ben aztán Bán Róbert László polgármester a képviselőtestület ülésén, élő közvetítésben, indoklás nélkül kirúgta, miután az aljegyző a településvezető és feleségének vagyonnyilatkozatát firtatta, amely állítása szerint nem tükrözte azt a jelentős vagyongyarapodást, amely az utolsó két évben mindenki számára látható volt.

Szendrei Mária ezek után a TASZ és ügyvédje, Kollarics Flóra segítségével beperelte a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatalt, amely megegyezett vele arról, hogy 8,5 millió forint kártérítést és 300 ezer forint perköltséget fizet. Az elbocsátott aljegyző ugyanakkor azt a döntést is meghozta, hogy elindul Tázlár polgármesteri címéért. Ezt elmondása szerint az inspirálta, hogy a faluban sokan látják a problémákat, de kevesen mernek tenni ellenük, több, más olyan ügy is volt, amikor jogi eszközökkel kellett beavatkoznia.

A nő szerint a polgármester az elbocsátása előtt is egyre gyakrabban tett rá gúnyos, lekezelő megjegyzéseket, amelyek mögött szerinte az állt, hogy tudta, indulni készül a polgármester választáson. Végül a vagyonnyilatkozat ügyében tört felszínre a feszültség, a közlemény szerint ugyanis az önkormányzat Ügyrendi Bizottsága megállapította, hogy a polgármester 2022. és 2023. évi vagyonnyilatkozatai valótlan adatokat tartalmazhatnak, Szendrei Mária pedig az Ügyrendi Bizottság elnökének kérelme alapján sürgősségi javaslatot terjesztett a képviselők elé az ügyben. Erre aztán a polgármester a 2024. május 22-i képviselőtestületi ülésen közölte a nővel, hogy adja át a helyét a felettesének, a jegyzőnek, mondván, elvesztette iránta a bizalmat. Öt nappal később, e-mailben értesítették hivatalosan a kirúgásról.

A munkaügyi per mellett Szendrei Mária több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett, de azt állítja, az ügyek nagy részét az illetékes szervek nem vitték tovább, vagy indokolatlanul elutasították. A polgármester-választáson végül alulmaradt Bán Róbert Lászlóval szemben, igaz, nem sokkal, a szavazatok 41,94 százalékát kapta meg. Az eredményben Szendrei Mária szerint szerepet játszott az ellene indított lejáratókampány, valamint az, hogy a polgármester felesége a település egyetlen háziorvosának asszisztense, így a helyiek attól féltek, hogy nem intézik el az ügyeiket a hivatalban, vagy nem kapnak az orvoshoz időpontot, ha rá szavaznak. „Egy kis faluban ennyi is elég ahhoz, hogy valakit kiközösítsenek” - mondta a nő.