Emmanuel Macron: Az Egyesült Államok elfordul szövetségeseitől és semmibe veszi a nemzetközi szabályokat

2026-01-08 16:14:00 CET

A Nobel-békedíjra vágyó Donald Trump agressziója egyre mélyíti a feszültséget az Egyesült Államok és Európa között.

Az Egyesült Államok fokozatosan elfordul a szövetségeseitől és „felszabadítja magát a nemzetközi szabályok alól” - mondta Emmanuel Macron francia elnök a Le Parisien szerint a francia nagykövetek éves konferenciáján Párizsban, hangsúlyozva, az amerikai diplomáciát egyre inkább a gyarmatosító agresszió jellemzi.

A francia elnök szerint „a multilateralizmus intézményei egyre kevésbé működnek hatékonyan. Egy olyan nagyhatalmi világban fejlődünk, amely valódi kísértést érez arra, hogy felossza egymás között a világot.” Emmanuel Macron virágnyelven megfogalmazta azt is, hogy az erősebb kutya számottevően kedvezőbb szaporodási lehetőségei látszanak érvényesülni, mondván: „az erősebb törvénye igyekszik érvényesíteni magát, a tegnapi szabályok pedig egyre gyengülnek.” Ezért a francia államfő felszólított, hogy „védjük meg befolyásunkat mindenhol, ahol a multilateralizmus megvédhető”.

Beszédében Emmaniel Macron kitért a kínai terjeszkedés veszélyeire is, mondván, Kína egy egyre inkább felemelkedő hatalom, amely „egyre gátlástalanabb kereskedelmi agresszivitásról tesz tanúbizonyságot, és amely jelenleg aláássa az európai gazdaságot”.

A francia elnök hangsúlyozta: Franciaország elutasítja a gyarmatosítást és az új imperializmust éppúgy, mint „a vazallusságot és a defetizmust”.

Mint ismert, a Nobel-békedíjra vágyó Donald Trump adminisztrációja múlt héten támadást indított a jelentős olajkészletekkel rendelkező Venezuela ellen, melynek során elfogta a drogkereskedelemmel és szervezett bűnözéssel vádolt Nicolas Maduro venezuelai diktátort. A támadásban venezuelai források szerint több mint 100 ember meghalt. Mindeközben a Trump-adminisztráció más országokat is katonai agresszióval fenyeget, egyebek közt újra belengették, hogy el akarják foglalni Grönlandot Dániától, amely ilyen módon közvetlen konfliktust eredményezne az Európai Unióval is. Az ügyben eddig sem Orbán Viktor miniszterelnöktől, sem Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől nem futotta érdemi kommentárra, kérdésre csupán annyit közöltek, hogy majd ha a NATO-ban napirendre kerül a téma, akkor elmondják a véleményüket.