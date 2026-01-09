Állandóan és mindenkire lőni kell, a Fidesz és a Tisza harcol a még mozgósítható szavazókért

Fidesz;kampány;elemzés;Magyarország;mozgósítás;Tisza Párt;

2026-01-09 05:55:00 CET

A Fidesznek saját szimpatizánsai között is vannak tartalékai – állította Mikecz Dániel politológus. Bár egyenlőtlenek a feltételek, Tóka Gábor szerint a „lelkes aktivistákat” tekintve jobban áll a Tisza Párt.

A választás évére ráfordulva nagy jelentősége lehet annak, hogy a Fidesznek vagy a Tiszának vannak-e nagyobb tartalékai. Kérdés az is, hogy a még nem elkötelezett, de mozgósítható szavazókat mely társadalmi csoportokban érdemes keresni.

Mikecz Dániel politológus a Népszavának nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy a legutóbbi, decemberi közvélemény-kutatási adatok – így a Publicus, a Republikon és különösen a 21 Kutatóközpont számai – azt mutatják:

a Tisza előnye nagyobb a választási részvételüket biztosra ígérő, pártot választani tudók között.

Szerinte ez arra enged következtetni, hogy a Fidesszel szimpatizálók között nagyobb arányban vannak azok, akik nem biztosak abban, hogy részt fognak venni a választáson. A Fidesznek tehát saját szimpatizánsai között is vannak tartalékai.

További mozgósítható tartalékot jelentenek a Fidesz számára a kisebb települések választói, valamint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők, akik jellemzően kevésbé aktívak, de kulturális szempontból és politikai beállítódásaik a kormánypárthoz állnak közelebb – hangsúlyozta a politológus.

A Tisza számára a kevésbé aktív csoportokból a nagyobb városokon kívül élő huszonévesek, kora harmincévesek jelenthetnek tartalékot.

Mikecz Dániel lényegesnek tartotta megjegyezni, hogy a választótáborok eltérő aktivitása a mérések pontosságára is hatással lehet. Elképzelhető, hogy a közvélemény-kutatók felülmérik a Tisza Pártot, mivel szimpatizánsaik – aktivitásuk okán – nagyobb hajlandósággal válaszolnak a közvélemény-kutatók kérdéseire.

Tóka Gábor politikatudós, a Vox Populi választási kalauz szerzője úgy látja: lehet ugyan felméréseket készíteni arról, hogy mely csoportokban kisebb vagy nagyobb az adott párt támogatottsága, de ezek a különbségek ritkán válnak annyira tartóssá és robusztussá, hogy arra valamelyik politikai erő stratégiát építsen. A Tisza Párt – említett egy példát – lemaradásban volt a női szavazók körében, és egy-két látványos kezdeményezéssel próbált is ezen változtatni. Ettől azonban a női téma még nem vált központi mondanivalóvá a párt kommunikációjában. A pártoknak a már elkötelezett szavazóikat is meg kell tartaniuk, melléjük pedig nyilván igyekeznek még több támogatót szerezni. Ehhez állandóan és mindenkire lőni kell – fogalmazott a politikatudós.

Üzenet, kommunikációs csatorna és célközönség: Tóka Gábor elmondása szerint ez három olyan tényező, amit érdemes elkülöníteni egymástól. A pártoknak ugyanakkor mindhármat vizsgálva kell gondolkodniuk azon, mihez akarnak kezdeni a kampányban. Autokráciában élünk, a Fidesz és a Tisza lehetőségei nagyban különböznek egymástól – jelentette ki. A Fidesz kiemelten fontosnak tartja a választókerületi elnökök által koordinált, a polgármestereken és polgármesteri hivatalok közreműködésével zajló kampányt, amelynek révén a politika iránt kevéssé érdeklődő embereket közvetlenül is el lehet érni. A fideszes választókerületi elnökök nem sározzák be a kezüket, csak kiosztják a feladatokat, meghatározzák, hogy egy-egy településnek hány szavazatot kell hoznia. Ha ennek valamelyik település nem tesz eleget, akkor nem kap támogatást. A Tiszának nincsenek hasonló eszközei.

Magyarországon olyan kormányzás zajlik legalább tizenöt éve, de inkább régebb óta, ami leépítette az ígéretekbe vetett közbizalmat.

Ebből a szempontból tehát egy ellenzéki párt nehéz helyzetben van, hisz az ígéretek kevéssé mozgatják meg a szavazókat. Míg a kormány képes tényleges intézkedéseket hozni.

A Fidesz a nagy pénzeket felemésztő politikai hirdetésekkel is célzott üzeneteket tud küldeni, amelyeknek megvan a maga közönsége. A Tiszának – folytatta Tóka Gábor – erre nincs pénze, és plakáthelyei sincsenek. Lelkes aktivistákat viszont elsősorban a Tisza tud felmutatni, ilyen tekintetben az ellenzéki párt van előnyben a Fidesszel szemben.

A Tisza, amely a közösségi médián és a sajtón kívül csak a személyes kommunikációra hagyatkozhat, elsődlegesen a politika iránt érdeklődő emberekhez szól. Ennek megfelelően az üzenetei is cizelláltabbak, mint a Fidesz sokszor alpári propagandája. Tóka Gábor szerint a Tisza kommunikációja jellemzően a saját táborától jobbra lévőket célozza, vagyis azokat az ingadozó szavazókat, akik még akár Fidesz, akár a Tisza mellett is dönthetnek.

A Fidesztől elvett szavazók kettőt érnek: velük egyrészt csökken a kormánypárt támogatottsága, másrészt növekszik a Tiszáé.

A kis ellenzéki pártok még megmaradt szavazóinak megnyerésében ez nem segít, de az ő listás szavazataik megszerzésével csak egy-két mandátummal gyarapodna a Tisza – érvelt Tóka Gábor. A Tiszán kívüli ellenzéki választóknak az egyéni választókerületekben is csak ott lesz jelentőségük, ahol szorosan alakul a verseny. De azt – tette hozzá –, hol lesznek ilyen körzetek, csak az tudja, aki már biztosan látja, hogy 2, 7 vagy éppen 12 százalékkal nyer a győztes párt országosan.