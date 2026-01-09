Fidesz;népszavazás;

2026-01-09 06:00:00 CET

A népszavazás a választópolgárok akaratának érvényesítése, a demokráciának (népuralomnak) közvetlen eszköze, a hatalomgyakorlás általános és legerősebb formája. A közhatalom önkényével szemben betölti a fékek és az ellensúlyok legjelentősebb szerepét – áll pőrén a referendum hivatalos meghatározásában. A lényeg a második mondatban rejlik, nem véletlen, hogy a 2010 óta regnáló kétharmad még uralma elején gyorsan átírta az addigi hazai szabályozást, s így az elmúlt 11 esztendőben csak olyan népszavazási kezdeményezés jutott el a valódi voksolásig, melyek kapcsolódtak a hatalom politikai céljaihoz. Mivel propagandaeseményekről volt szó, a végeredmény a kezdeményező kormánypártokat sem érdekelte, így a menekültek kötelező betelepítése elleni 2016-os, valamint a hivatalosan a pedofiltörvény megerősítése, a valóságban a ’22-es parlamenti választások mozgósítására kiötlött referendumok is érvénytelenül zárultak.

A Fidesz utoljára vélhetően 1989-ben, a négyigenesként elhíresült népszavazáson vette komolyan a referendum intézményét. A NATO-, illetve az uniós csatlakozásról szóló szavazások inkább technikai jelleggel bírtak, azóta viszont a Fidesz és aktuális csatlósai már csak pártcélokból kezdeményeztek referendumot. A 2008-as kórházi napidíjas-vizitdíjas népszavazás vitte be vélhetően a végső ütést az őszödi beszéd óta csak kóválygó Gyurcsány-kormánynak, egyúttal figyelmeztető jelként is szolgált Orbán Viktornak: a népakarat veszélyes eszközzé is válhat.

Hatalomra kerülve gondoskodott is róla, megfelelő gátakkal szabjon határt a nép­akarat esetleges áradásának.

Ahogyan az Alkotmánybíróság vagy a köztársasági elnök pozícióját is, teljesen eljelentéktelenítette, s a kormánypártok politikai bábjátékává tette a népakarat kifejezésének ez irányú intézményét, s behozta helyette a nemzeti konzultációt, mely jogi szempontból értékelhetetlen, semmilyen felhatalmazást nem ad, ráadásul a részvételi arány és a szavazatok valós száma is könnyen manipulálható, s nagyjából annyira hiteles, mint a rendszerváltás előtti parlamenti voksolások eredményei. Tökéletesen beleillik a Fidesz világképébe.