„Ne most kezdjenek el havat lapátolni a szívbetegek” – Senki ne provokálja a szervezetét, elég teher neki a tél

egészségügy;hideg;idősek;kardiológia;szélütés;szívinfarktus;hólapátolás;

2026-01-09 05:45:00 CET

Télen az infarktusok 10-20 százalékkal gyakrabban fordulnak elő.

Ne most kezdjenek el havat lapátolni a szívbetegek, mert a hidegben nő a kockázata a szívproblémák előfordulásának” – figyelmeztetett Kósa István kardiológus, egyetemi docens.

Télen az infarktusok 10-20 százalékkal gyakrabban fordulnak elő – mondta lapunknak a kardiológus – amikor bejön a hideg idő, az első egy-két hétben fokozódhatnak a panaszok, a hideg éppolyan kockázati tényező, mint például a stressz. Utóbbival kapcsolatban azt is kimutatták már, hogy az infarktusoknak egy nagyobb része következik be egy hétfői napon, vagy a reggeli órákban, mert a reggeli ébredés és a hétfői munkakezdés is stresszel jár.

Míg a kánikulában mindenkinek csökken a vérnyomása, addig a télies hőmérséklet hatása éppen fordított. A hidegben összehúzódnak a végtagok perifériás erei, hogy megpróbálják megőrizni a hőt a szervezet magjában. Így azoknál is okozhat panaszt a betegség, akik előtte tünetmentesen hordoztak például egy érszűkületet. Különösen akkor nőhet ennek a kockázata, ha fizikai munkát is végeznek, például havat lapátolnak, vagy futva indulnak valahova. A vérnyomás emelkedésével megrepedhetnek az erek falára felrakódott plakkok és így okozhatnak elzáródást és azzal bekövetkezhet egy szívinfarktus vagy egy szélütés.

Kósa István elmondta: számolni lehet azzal, hogy egy 65 éves nőnek már 50 százalékos valószínűséggel van valamilyen koszorúér elváltozása, az ugyanilyen idős férfiaknak már 80 százalékos valószínűséggel vannak plakkjai. Ezek az emberek akár évtizedekig élhetnek úgy, hogy mindez számukra semmilyen panaszt nem okoz. Hozzátette: nem arról van szó, hogy az illető ne végezzen semmilyen fizikai munkát, de számítson arra, hogy az addig tünetmentes érszűkülete „jelezhet”. Ha valakinek a hidegben mellkasi panasz van fizikai munkavégzés közben, ne erőltesse ezt a terhelést, ne provokálja az ilyen szintű panaszokat vizsgáltassa ki magát.

Ebben a hidegben van egy másik faktor is, ami veszélyezteti a keringési betegségekkel élőket. A különféle fertőzések szintén provokálhatják az egyébként meglévő és még tünetet nem okozó meszes erek plakkjainak megrepedését és leválását.

A baj megelőzés érdekében a legfontosabb, hogy ne feszítsék túl, ne terheljék a szervezetüket, a hideg időben az idősebb emberek lehetőleg beltéren sportoljanak. Az is fontos, hogy tudatosan kerüljék a fertőzéseket, például influenzaoltással, illetve maszk-használattal.