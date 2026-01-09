Az Egyesült Államokban is felfigyeltek a Nyíregyházi Állatpark hóban játszadozó jegesmedvebocsaira

jegesmedve;Nyíregyházi Állatpark;ABC News;

2026-01-09 11:35:00 CET

Ootek és Jorek először látott természetes körülmények között havat, ami nagyon felcsigázta őket.

A klímaváltozás árnyékában olyannyira elszoktunk a havazástól, hogy már-már csodaszámba megy, ha érdemi havazást látunk Magyarországon, így a mostani időjárás az állatok számára is rendkívüli élményt jelent. Ilyenek voltak a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvebocsai is, akik annyira élvezték a havat, hogy az Egyesült Államokban is felfigyeltek rájuk.

A 444 szúrta ki az ABC News TikTokra feltöltött videóját, amelyen az látható, amint a bocsok - akik valószínűleg először látnak természetes körülmények között havat életükben - önfeledten hempergőznek benne. A posztot már több mint 250 ezren látták.

Egyébként nem csak ABC News, de az angol Daily Mail és a Reuters hírügynökség megoszotta a bocsok játékáról szóló videót.

A két jegesmedvebocs, Ootek és Jorek novemberben voltak egyévesek. Tavaly májusban írtunk róla, hogy a Nyíregyházi Állatpark 5 jegesmedvét tart a Jégvilág Interaktív Bemutatóban. A 11 esztendős anya állat Sznyezsána és bocsai együtt, míg az ivarérett hímek, a 25 éves Lloyd és a 11 éves Fiete, külön-külön kifutóban élnek, hiszen mint ismeretes, a jegesmaciknál nem éppen megszokott dolog a nemek közötti egyenlőség, így az utódnevelés teljes mértékben az anyára hárul.

A bocsok rekordgyorsasággal növekednek. Újszülött korukban csupán 0,6-1 kilogrammos testtömeggel rendelkeztek, májusra azonban a súlyuk már 40 kiló körül volt.