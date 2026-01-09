Donald Trump december 10-i levelét osztotta meg Orbán Viktor

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;

2026-01-09 11:30:00 CET

Az amerikai elnök elsősorban a kétoldalú kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta egy Orbán Viktornak írt levélben.

Nyitva hagyta egy magyarországi látogatás lehetőségét az Amerikai Egyesült Államok elnöke abban a levélben, amelyet Orbán Viktornak írt.

Bár a levél december 10-i, a dokumentumot mégis péntek reggel tette közzé a miniszterelnök. Donald Trump ebben azt írta, megköszöni Orbán Viktor azon baráti gondolatait, „melyeket a Fehér Házban tartott legutóbbi találkozónkkal kapcsolatban megosztott. Nagy öröm volt számomra, hogy vendégül láthattam Önt és delegációját, és együtt ünnepelhettük az amerikai-magyar kapcsolatok aranykorát. Várom az együttműködés további elmélyítését a védelem, az energiaügyek és az illegális migráció területén.”

Az elnök kijelentette, Orbán Viktor határozott vezetése példaként szolgál a világ többi része számára is, mivel magyar kollégája következetesen kiállt azon alapelvek védelmében, amelyek Magyarországot ilyen kivételes hellyé teszik: a hit, a család és a szuverenitás mellett. Amerika nagyra értékeli az ilyen bátorságot - tette hozzá.

„Köszönettel tartozom a magyarországi látogatásra szóló meghívásáért. Munkatársaim hamarosan felveszik a kapcsolatot a program egyeztetésével kapcsolatban. Még egyszer köszönöm barátságát és támogatását. Egyúttal sok sikert kívánok Önnek a magyarországi választási kampányhoz” -

zárta levelét Donald Trump.