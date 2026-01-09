Ukrán állami kitüntetést kapott a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány vezetője, Trautmann Balázs

kitüntetés;Ukrajna;Andrij Szibiha;Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány;

2026-01-09 14:00:00 CET

Háborúpárti!

„Borostyán Szív” kitüntetést nyújtott át Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Trautmann Balázsnak, a magyar Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány vezetőjének január 9-én Kijevben - írja a 24.hu.

A kitüntetést azok az önkéntesek kapják, akik Vlagyimir Putyin 2022. február 24-én megindított háborújának kezdete óta kiemelkedően sokat tettek Ukrajnáért.

A teljes mértékben civil adományokból működő Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány 2022 ősze óta támogatja az ukrán hadsereget, humanitárius segélyeket szállít Kárpátaljától egészen a frontvonalig. Az alapítvány eddig mintegy 530 millió forintot gyűjtött össze, ebből a kint szolgáló katonák és a civilek igényeinek megfelelően legálisan forgalmazható és szállítható felszereléseket vásárolnak. Ezek skálája igen változatos, a nagy méretű külső akkumulátoroktól a meleg zoknikon át az Erős Pistáig ami éppen kell, de Mikolajivba vittek már például izomstimulátort is az orosz támadásokban megsérült gyerekek kezelésére.

Tratumann Balázs a 24.hu-nak elmondta, a kitüntetés egyértelműen az egész Sárkányellátónak szól, vagyis annak a több tízezer embernek, akik segítik és támogatják őket. „Otthon töltögettem ki a következő útra szóló vámpapírokat, és küzdöttem az adminisztrációval, amikor megérkezett a hír. Nagyon sok időm nem volt örülni, mert határidőre kellett beadni a papírokat, de természetesen nagyon örültem” - mondta a lapnak.

A díjátadó ünnepséget eredetileg csütörtök estére tervezték, azonban a Sárkányellátó csapata nem ért oda időben a havazás és az út során keresztbe fordult kamionok miatt. A ceremóniát így végül péntek reggel tartották meg, a személyes találkozóhoz pedig Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter rugalmasságára is szükség volt. A tárcavezető mindenképp ott akart lenni az eseményen, így meg is oldotta a dolgot. „Andrij Szibiha az ünnepségen azt mondta, azért ragaszkodik hozzá, hogy személyesen adhassa át a kitüntetést, mert a Sárkányellátót a magyar emberek támogatják, és személyesen szerette volna megköszönni a magyar polgároknak a támogatást” – mesélte Trautmann Balázs, aki a kitüntetés átvétele után tovább is indult Kelet-Ukrajnába az adományok leszállítására.