„Ha olyan embert látunk, aki nagyon sápadt, remeg, vagy már nem is remeg, zavart, vagy eszméletlen, azonnal hívjuk a 112-t”

2026-01-09 18:45:00 CET

Az elmúlt 24 órában országszerte 19 lehűlt beteghez riasztották a mentőket, ami jóval több az átlagosnál.

Már halottja is lehet az extrém hidegnek, bár a gyanús esetek közül még egyiket sem igazolta a boncolás. Az elmúlt 24 órában országszerte 19 lehűlt beteghez riasztották a mentőket, ami jóval több az átlagosnál – tájékoztatta a Népszavát Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója.

Győrfi Pál hozzátette: miközben az előző napok után egy picit mérséklődött a szolgálatuk extrém terhelése, a közlekedési-, illetve az eleséses balesetet szenvedett emberek ellátása mellett megnőtt a kihűlés veszélye. A hideg nem csak a hajléktalanokat fenyegeti, hanem gyakorlatilag mindenkit, aki fűtetlen vagy gyenge fűtésű lakásban él, vagy a szabadban kerül földre, ahonnan nem tud felállni.

Kihűlésről, hypotermiáról akkor beszélünk – tette hozzá - amikor a test maghőmérséklete 35 °C alá csökken. Hideg, szeles, nedves környezetben – különösen kimerültség, alkohol- vagy gyógyszerhatás mellett – gyorsan kialakulhat az életveszélyes állapot. Ha a testhő 35 Celsius-fok alatt az első fázis az enyhe kihűlés, tünetei jellegzetesek: erős reszketés, hideg, sápadt bőr. Az illető ügyetlenné, esetlenné válik, fáradtnak érzi magát. Középsúlyos esetben, mikor a szervezet hőmérséklete tovább csökken, a reszketés gyengül vagy megszűnik, a bajba került ember zavart, akadozva beszél, lassul a pulzusa, a légzése, merevvé válnak az izmai, aluszékony lesz.

A legsúlyosabb esetben a beteg elveszti az eszméletét, a pulzusa nagyon lassú vagy alig tapintható, szívritmuszavarok lépnek fel, leállhat a légzése is.

Győrfi Pál szerint az elmúlt napokban volt olyan kihűléses betegük, aki saját kertjében illetve az erkélyén csúszott meg, nem tudott önerőből felállni és csak egy-két óra múlva találták meg. Ilyen hidegben, ha valaki nem tud azonnal segítséget hívni, akkor mire segítséget kap, addigra a testhőmérséklete akár 32-33 fokra is csökkenhet. A szóvivő szerint az, hogy kinek, mennyi idő alatt hűl le a teste, függ a szervezete általános állapotától, alapbetegségeitől, a testalkatától. Ebből a szempontból lényeges, hogy milyen a bőr, a szövetek állapota, milyen a ruházat. Szeles-e az idő? Ha ugyanis szél van, akkor sokkal gyorsabb a test hőleadása.

Gyorsíthatja a kihűlést a nedves a ruházat is. Hozzátette: téves az az állítás, hogy az alkohol véd a kihűlés ellen. A szervezet hőszabályozó mechanizmusa hasonlatos a lakásokban lévő termosztáthoz. Ez a „termosztát” az embereknél genetikailag 36,5 fokra van beállítva és ha ettől lefelé eltér valami okból, akkor bekapcsol a „fűtés” a szervezetünkben, ha fölfelé tér el, akkor pedig indul a hűtés. Ezek központja az agyban van, és ha alkoholt fogyaszt valaki, akkor a termosztát működése lelassul, vagy akár le is állhat. Azaz a szervezet nem tud védekezni a hideg ellen. Ha jól működik ez a hőközpont, akkor a test egy ideig tolerálja a hideget, tud hőt termelni, például izomremegéssel. Ugyanakkor a hőleadást próbálja csökkenteni a bőr alatti erek szűkítésével, azért, hogy ott ne történjen olyan intenzív keringés és hőleadás. Ez az egyik magyarázata annak is, hogy lehűlt betegek végtagjain könnyen fagyási sérülések, szövetelhalások keletkezhetnek.

„A lényeg, ha olyan embert látunk, aki nagyon sápadt, remeg, vagy már nem is remeg, zavart, vagy eszméletlen, azonnal hívjuk a 112-t”

– ajánlja a szolgálat szóvivő.