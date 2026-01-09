A Magyar Ügyvédi Kamara elítéli a bíróság függetlenségét nyilvánosan megkérdőjelező közszereplőket

Fidesz;Magyar Ügyvédi Kamara;bírói függetlenség;kormánypropaganda;Bors;

2026-01-09 18:28:00 CET

A bírákat azt követően érte fideszes támadás, hogy megtiltották a Bors propagandakiadványának terjesztését.

Közleményben állt ki a Magyar Ügyvédi Kamara a bíróságok mellett. A Havasi Dezső kamarai elnök által jegyzett közlemény hangsúlyozza: „az idei év választási év és ez sajnos a közbeszédben, közszereplők egyre erőteljesebb hangvételében is megmutatkozik.”

A kamarai közlemény szerint „különösen aggasztó, ha egy közszereplő – álljon bármelyik politikai oldalon – olyan kijelentéseket tesz a nyilvánosság előtt, amely az igazságszolgáltatási rendszer pártatlan működését, ezen belül leginkább a bírói függetlenséget kérdőjelezi meg.” Havasi Dezső szemléltetésképpen felidézi, hogy az Európai Bizottság 2025. évi, tagállamokat érintő jogállamisági jelentésének Magyarországot, ezen belül az igazságszolgáltatási rendszert érintő megállapítása szerint Magyarországon a bírói függetlenség érzékelt szintje mind a nyilvánosság, mind a vállalkozások körében alacsony.

A közlemény hangsúlyozza, egy jogállam működésében központi szerepe van a független és pártatlan igazságszolgáltatásnak, éppen ezért a Magyar Ügyvédi Kamara „aggodalommal figyeli a független igazságszolgáltatást ért támadásokat, mert ezek különösen alkalmasak az igazságszolgáltatás működésébe vetett közbizalom megingatására.” Hozzátették, a jogállami működés alapértéke az is, hogy a jogkereső polgárok bízzanak az igazságszolgáltatásban, annak függetlenségében és pártatlanságában.

Mint ismert, a kiállást az indokolta, hogy miután a bíróság egy ideiglenes, a végleges ítéletig hatályban lévő döntéssel megtiltotta a kormánypárti Bors nem létező Tisza-adóról szóló ingyenes propagandakiadványának terjesztését, a fideszesek nekimentek a bíróságoknak, megkérdőjelezve függetlenségüket, emellett tüntetőleg semmibe vették a bírói határozatot, és ezáltal a komplett jogállami alapvetéseket. A bírói ítéletek semmibevételét, valamint a vezető fideszes politikusok által is szajkózott, bírók elleni uszítást a Magyar Bírói Egyesület és az Országos Bírói Tanács elnöke is határozottan visszautasította, most a Magyar Ügyvédi Kamara is így tett.

A bejegyzés szerint a Magyar Ügyvédi Kamara hangsúlyozza, hogy a magyar bíróságokat, a bíróságokon tevékenykedő bírókat függetlennek és pártatlannak tekinti, és „minden ezzel ellentétes, a bíróságok és bírók független és pártatlan működését általánosan megkérdőjelező, nyilvánosan hangoztatott véleményt határozottan elítél”. Hozzátették, „a Magyar Ügyvédi Kamara a bíróságok működésébe vetett közbizalom megingatására alkalmas magatartásnak tartja azt is, ha bármely közszereplő a nyilvánosság előtt vitatja valamely bíróság határozatának kötelező voltát, mellyel a nyilvánosság felé önmagában megkérdőjelezi a bíróság pártatlanságát és függetlenségét.” Ezért a testület a múltban és a jövőben is határozottan kiáll a bírói függetlenség jogállami alapértékének védelme mellett és ezúton is felhívja valamennyi közszereplő, de ügyvéd és más hivatásrendi szereplő figyelmét is arra, hogy a nyilvánosság előtti megnyilatkozásaikban kerüljék ezen alapérték megkérdőjelezésére történő utalásokat - áll a közleményben.

Az ügyben korábban a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) is megszólalt, amely jelezte, egyetértenek a Bors nyomdaipari termékének betiltásával, a sajtószabadság ugyanis az álhíreket terjesztő propagandistákra nem terjed ki.