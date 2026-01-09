oktatás;iskolák;Belügyminisztérium;rossz idő;Klebelsberg Központ;extrém hideg;rendkívüli szünet;

2026-01-09 16:45:00 CET

Volt, ahol tanítási szünetet hirdettek a rendkívüli időjárás miatt

A havazás, illetve főként az ország déli és nyugati felében pénteken előforduló ónos eső miatt több helyen kellett rendkívüli intézkedéseket bevezetni.