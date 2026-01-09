Volt, ahol tanítási szünetet hirdettek a rendkívüli időjárás miatt

Eddig két tankerületi fenntartású köznevelési intézményben kellett rendkívüli szünetet elrendelni a rossz időjárás miatt - közölte megkeresésünkre az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK) péntek reggeli információk alapján.
A KK szerint vannak olyan iskolák is, ahol rövidített tanórákat tartottak. Érdeklődésünkre azt is közölték, néhány helyen az is előfordult, hogy a fűtés nem működött megfelelően, de a gyors intézkedéseknek köszönhetően sikerült kezelni a felmerült problémákat, a gyermekek megfelelő körülmények között tanultak az iskolákban.
A havazás, illetve főként az ország déli és nyugati felében pénteken előforduló ónos eső miatt több helyen kellett rendkívüli intézkedéseket bevezetni. A Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola arról tájékoztatta a szülőket, hogy az időjárási helyzetből adódó közlekedésbiztonsági kockázatok miatt péntekre tanítási szünetet rendeltek el. A pécsi Deák Ferenc Általános Iskolában pénteken csak az első öt órát tartották meg rövidített formában. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum közleményben jelezte: iskoláikban pénteken és szombaton online oktatásra álltak át.
A Belügyminisztérium korábban azt közölte, ha egy iskola fűtése meghibásodik, és a hőmérséklet két egymást követő napon nem éri el a 20 Celsius-fokot, az intézmény vezetője rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el. A Tolna megyei Bogyiszló általános iskolájában már kedden meghibásodott a fűtés, a tanítást ezért félbe kellett szakítani.Több közintézmény is bezárt Zalában az ónos eső miatt