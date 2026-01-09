Több közintézmény is bezárt Zalában az ónos eső miatt

időjárás;Zala megye;ónos eső;

2026-01-09 12:24:00 CET

Van iskola, amely jelezte, hogy online oktatásra áll át pénteken és szombaton.

Több közintézmény bezárt Zala megyében a havazás és nyomában az ónos eső miatt - számolt be az Időkép, amely szerint bár egyelőre még mindenhol hó hullik a csapadékos dunántúli területeken, lassanként megérkezik az ónos eső a nyugati és déli tájakra, emiatt pedig a Hungaromet Vas és Zala vármegyére narancssárga, míg Somogyra és Baranyára a legmagasabb, piros figyelmeztetést adott ki.

A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság és a megyei katasztrófavédelem a péntekre várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt figyelmeztetést adott ki.

A portál idézi a Nagykanizsai Szakképzési Centrum közleményét, eszerint intézményeikben pénteken és a szombati munkanapon online oktatásra állnak át, jelezték, hogy a diákok ne induljanak el az iskolába. A Zalaegerszegi Törvényszék a honlapján ugyancsak azt közölte, hogy pénteken és szombaton a zalai bíróságok csak általános ügyeletet tartanak, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat más időpontra helyezik át.