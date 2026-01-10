A köztársasági elnök még nem tűzte ki, de a miskolci fideszes képviselőjelölt már tudni véli, mikor lesz a választás

Fidesz;Miskolc;Csöbör Katalin;

2026-01-10 08:02:00 CET

Csöbör Katalin szórólapján szerepel a dátum, igaz, az ezt ábrázoló kép már eltűnt a közösségi oldaláról.

Csöbör Katalin, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1. sz. országgyűlési egyéni választókerület fideszes képviselőjelöltje közzétett egy képet a szórólapjáról, melyen fontos dátumok sorakoznak: a DPK miskolci gyűlése, a Békemenet vagy az aláírásgyűjtés kezdetének a napja, és szerepel köztük április 12. is, mint a választás napja – vette észre a 444.

A köztársasági elnök, Sulyok Tamás ugyanakkor még nem döntött a választás időpontjáról. Erről egyébként

a köztársasági elnök saját hatáskörben dönt, egyeztetés nélkül tűzi ki, és teszi közzé a pontos dátumot a választások napja előtti 70. és a 90. nap között.

Ha a választás valóban április 12-én lesz, akkor leghamarabb január 12-én tűzheti ki, és legkésőbb február elsejéig meg kell tennie.

A szórólapot ábrázoló fotó egyébként időközben eltűnt Csöbör Katalin Facebook-oldaláról.