Bekérették a magyar nagykövetet Varsóban, miután Magyarország menedékjogot adott két lengyel állampolgárnak

Magyarország;Lengyelország;

2026-01-10 07:13:00 CET

A nagykövetet tájékoztatták arról, hogy kifogásolnak bizonyos magyar kormányzati intézkedéseket és nyilatkozatokat, mert szerintük ellentétesek az EU-ban hatályos együttműködési elvekkel.

Lengyelország „sajnálattal fogadja” azt az információt, hogy Magyarország menedéket nyújtott két újabb lengyel állampolgárnak – közölte a varsói külügyminisztérium pénteken a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióval. A tévécsatorna azután kereste meg a minisztériumot, hogy a VSquare hírlevelében azt írta, karácsony előtt nem sokkal Magyarország brüsszeli EU-képviselete levelet küldött a többi tagállam delegációjának, amelyben arról tájékoztatta őket, hogy Magyarország menedékjogot biztosított Lengyelország állampolgárainak.

A lengyel külügyi tárca a Polsat Newsnak megerősítette, hogy a többi uniós államhoz hasonlóan Lengyelország is megkapta a menedéknyújtásról szóló információt, az azonban nem tartalmazta az érintett két személy adatait. A lengyel fél ezért közvetlenül a magyar partnerektől kért tájékoztatást arról, hogy kikre vonatkozik a döntés. A megkeresésre még nem érkezett válasz – tette hozzá a külügyminisztérium.

A közlemény szerint Lengyelország

„sajnálattal fogadja azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország kormányzata az utóbbi időben tesz, és amelyek negatív hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra, valamint sértik az európai szolidaritás elvét”.

Lengyelország – hangsúlyozta a tárca – „már korábban arra figyelmeztette a magyar hatóságokat, hogy nem ért egyet az olyan lépésekkel, amelyek aláássák az uniós tagállami jogrendszerek iránti bizalmat” .

A lengyel külügyminisztérium azt is jelezte, hogy

a magyar lépések negatív értékelését hamarosan ismertetik Magyarország varsói nagykövetével.

Péntek este Maciej Wewiór, a külügyi tárca szóvivője a PAP hírügynökséggel közölte, a magyar nagykövetet aznap délutánra bekérették a minisztériumba, és „tájékoztatták őt arról, hogy Lengyelország kifogásol bizonyos magyar kormányzati intézkedéseket és nyilatkozatokat, mert szerinte ellentétesek az EU-ban hatályos együttműködési elvekkel”. Felidézték, hogy miután Romanowski kapott menedéket Magyarországon, Varsó hazarendelte budapesti nagykövetét. Wewiór szerint a magyar fél továbbra sem válaszolt arra a kérdésre, hogy kinek nyújtott menedéket.

Mint megírtuk, szinte pontosan egy évvel korábban, 2024 decemberében Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowskinak, a volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, akit hazájában 11 pénzügyi bűncselekmény miatt köröznek az úgynevezett Igazságügyi Alap állítólagos megcsapolásával összefüggésben. Később egy közérdekű adatigénylés nyomán derült ki, hogy a magyar kormány a menedékjog megadását az Alapjogokért Központ egyik brosúrájára hivatkozva indokolta. Ez alkalmazta a későbbiekben Romanowskit. A lengyel ügyészség vizsgálatot indított, hogy kiderítse, segítették-e magyar állampolgárok a korábbi politikust, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást – ez Lengyelországban akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.