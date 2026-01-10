Bekérették a magyar nagykövetet Varsóban, miután Magyarország menedékjogot adott két lengyel állampolgárnak

Lengyelország „sajnálattal fogadja” azt az információt, hogy Magyarország menedéket nyújtott két újabb lengyel állampolgárnak – közölte a varsói külügyminisztérium pénteken a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióval. A tévécsatorna azután kereste meg a minisztériumot, hogy a VSquare hírlevelében azt írta, karácsony előtt nem sokkal Magyarország brüsszeli EU-képviselete levelet küldött a többi tagállam delegációjának, amelyben arról tájékoztatta őket, hogy Magyarország menedékjogot biztosított Lengyelország állampolgárainak.
A lengyel külügyi tárca a Polsat Newsnak megerősítette, hogy a többi uniós államhoz hasonlóan Lengyelország is megkapta a menedéknyújtásról szóló információt, az azonban nem tartalmazta az érintett két személy adatait. A lengyel fél ezért közvetlenül a magyar partnerektől kért tájékoztatást arról, hogy kikre vonatkozik a döntés. A megkeresésre még nem érkezett válasz – tette hozzá a külügyminisztérium.
A közlemény szerint Lengyelország
„sajnálattal fogadja azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország kormányzata az utóbbi időben tesz, és amelyek negatív hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra, valamint sértik az európai szolidaritás elvét”.
Lengyelország – hangsúlyozta a tárca – „már korábban arra figyelmeztette a magyar hatóságokat, hogy nem ért egyet az olyan lépésekkel, amelyek aláássák az uniós tagállami jogrendszerek iránti bizalmat” .Újabb két lengyel állampolgár kapott politikai menedékjogot az Orbán-kormánytól
A lengyel külügyminisztérium azt is jelezte, hogy
a magyar lépések negatív értékelését hamarosan ismertetik Magyarország varsói nagykövetével.
Péntek este Maciej Wewiór, a külügyi tárca szóvivője a PAP hírügynökséggel közölte, a magyar nagykövetet aznap délutánra bekérették a minisztériumba, és „tájékoztatták őt arról, hogy Lengyelország kifogásol bizonyos magyar kormányzati intézkedéseket és nyilatkozatokat, mert szerinte ellentétesek az EU-ban hatályos együttműködési elvekkel”. Felidézték, hogy miután Romanowski kapott menedéket Magyarországon, Varsó hazarendelte budapesti nagykövetét. Wewiór szerint a magyar fél továbbra sem válaszolt arra a kérdésre, hogy kinek nyújtott menedéket.Fajsúlyos bizonyítékok szólnak a Magyarországon politikai menedékjogot szerző Marcin Romanowski ellen
Mint megírtuk, szinte pontosan egy évvel korábban, 2024 decemberében Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowskinak, a volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, akit hazájában 11 pénzügyi bűncselekmény miatt köröznek az úgynevezett Igazságügyi Alap állítólagos megcsapolásával összefüggésben. Később egy közérdekű adatigénylés nyomán derült ki, hogy a magyar kormány a menedékjog megadását az Alapjogokért Központ egyik brosúrájára hivatkozva indokolta. Ez alkalmazta a későbbiekben Romanowskit. A lengyel ügyészség vizsgálatot indított, hogy kiderítse, segítették-e magyar állampolgárok a korábbi politikust, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást – ez Lengyelországban akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.Donald Tusk szerint azok, akik az igazságszolgáltatás elől menekülnek, most Alekszandr Lukasenko és Orbán Viktor között választhatnakAz EU Bíróságához fordulna Lengyelország, amiért politikai menedékjogot kapott korábbi miniszterhelyettese Magyarországon