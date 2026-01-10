„Orbán Viktornak küldöm speciálba” – Domaint foglalt le a Tisza Párt a Fidesz új választás szlogenjével

Fidesz;szlogen;domain;Tisza Párt;

2026-01-10 17:43:00 CET

Biztos választás, biztos lejtmenet.

Trollkodott egy kicsit szombaton a Tisza Párt, azután, hogy kiderült, a Fidesz szlogenje a Biztos Választás lesz a 2026-os parlamenti megméretésre, fogta magát, és lefoglalta az ezen a néven szereplő domaint – derül ki Magyar Péter Facebook-poszttjából. „Orbán Viktornak küldöm speciálba, a Fidesz szavazóinak pedig szeretettel” – írta az ellenzéki politikus.

A biztosvalasztas.hu honlapon jelenleg egy nyitóképet lehet látni a NER kiválóságaival, Matolcsy Györggyel, Rogán Antallal, a Mészáros-házaspárral, Orbán Viktorral, a Tiborcz-házaspárral és Lázár Jánossal, alatta pedig ott egy ironizáló lista a Fidesz bűnlajstromáról, vagyis hogy a Tisza Párt miért tartja biztos választásnak Orbán Viktor politikai alakulatát:

Biztos, hogy eladósítják az országot.

Biztos, hogy leépítik az egészségügyet.

Biztos, hogy tönkreteszik a gyermekvédelmet.

Biztos, hogy szabadon engedik az embercsempészeket.

Magyar Péter szerint az emberek ezzel szemben nemet mondtak a

a rövidebb életre, a magyarok ugyanis évvel rövidebb ideig élnek, mint az uniós átlag,

a nyugdíjasok elszegényedésére , minden negyedik magyar nyugdíjas mélyszegénységben él.

az alacsony fizetésekre, egy magyar munkavállaló fizetése ugyanis alig éri el az uniós átlag 70%-át, a magyar emberek fogyasztanak a legkevesebbet az Európai Unióban.

az éhező gyerekekre, minden ötödik magyar gyermeket veszélyeztet a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség.

az Európa-rekorder áfára, amely Magyarországon a legmagasabb Európában.

a lepusztult egészségügy: tragikus állapotban vannak a kórházak, kevés az orvos, az egészségügyi szakember.

a drámai kivándorlásra: minden hatodik-hetedik magyar gyermek külföldön születik meg.

a sorsára hagyott magyar vidékre, ahol sorra zárnak be a posták, szűnnek meg a vasútállomások, tűnnek el a helyi kisboltok, kiürülnek a települések.

a szétvert gyerekvédelemre,

a tönkretett egészségügyre, a 10 ezer megszüntetett kórházi ágyra, 225 bezárt kórházi osztályra, 40 ezer hiányzó ápolóra, a több mint 1000 betöltetlen háziorvosi praxisra.

az extra hosszú várólistákra, van ugyanis olyan műtét, amelyre 5-6 évet is kell várni.

a válságban lévő oktatásra, ugyanis kevés a tanár, a 15 éves diákok több mint negyede funkcionális analfabéta

a migránsok tömegeire, a Orbán-kormány ugyanis tudatosan árasztja el olcsó ázsiai vendégmunkásokkal az országot.

az elszabaduló lakásárakra, Magyarországon emelkedtek ugyanis a legnagyobb mértékben a lakásárak az egész EU-ban 2015 és 2023 között.

az EU-s források elvesztésére, a magyarok ugyanis 8000 milliárd forinttól esnek el a Fidesz miatt.

a rendszerszintű korrupcióra, ugyanis 8 ezer milliárd forint uniós forrást bukhat el Magyarország az Orbán-rendszer korrupciós ügyei miatt.

A honlap ezen túl egy kérdőívvel zárul, hogy mi az, amit biztosan meg kell javítani Magyarországon.