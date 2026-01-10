Elkezdődött a Fidesz kongresszusa – Kövér László ismertette a tétet, Kocsis Máté a Tisza Párton élcelődött

Fidesz;kongresszus;Kövér László;Kocsis Máté;

2026-01-10 14:03:00 CET

Negyvenegy helyen új kormánypárti jelölt méreti meg magát a 2026-os parlamenti választáson. Az új szlogen:: „Fidesz. A biztos választás”.

Cikkünk hamarosan frissül!

Szombaton 13 órakor elkezdődött a Fidesz 31. kongresszusa, melyen a párt legújabb szlogenjét is bemutatták, ez így szól: „Fidesz. A biztos választás”. Az eseményen – mely egyben a 2026-os évadnyitó rendezvényük – a Fidesz várhatóan a 106 egyéni képviselőjelöltjét is bemutatja. A kongresszuson a részt vevők elfogadták a javasolt napirendet, és megszavazták Szentkirályi Alexandrát és Németh Balázst levezető elnöknek.

– Mivel a tisztújítás nem most esedékes, gondolhatnánk, hogy izgalommentes délután elé nézünk – állapította meg az első felszólaló, Kövér László. Az Országgyűlés elnöke azonban hozzátette, azért jöttek ma össze, hogy szemügyre vegyék, áprilisban kik szállnak majd harcba és megfontolják, hogy miért. Elmondta, 41-en első alkalommal fogják megméretni magukat.

Az ő feladatuk lesz, hogy a kampányban elmondják az embereknek, hogy Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, melyen sokkal többet veszíthet, mint az eddigieken bármikor. Ahhoz pedig, hogy ez ne következzen be, a Fidesz és a KDNP kormányzásának folytatása az egyetlen esély – fogalmazott. Úgy folytatta, a tét „a minden”, „szó szerint és nagy betűkkel írva”. Azt mondta, elveszíthetjük mindazt, amit anyagi értelemben elértünk, amiért megdolgoztunk – az aggodalom jogosságában azért lehetünk szerinte biztosak, mert ismerni a „baloldali ellenzék” több mint 600 oldalon kifejtett elképzeléseit. Úgy véli, a Tisza Párt elnöke – akit „Peter Magyarnak” hívott – hazudik, amit nem csak onnan lehet tudni, hogy mozog a szája, hanem onnan is, hogy ezekről beszélnek a Tisza Párt szakértői és ezek megvalósítását követeli Brüsszel.

Kövér László úgy véli, mindemellett elveszíthetjük a visszanyert szabadságot, a demokráciát, szuverenitást, jogállamiságot, ahogy életmódunkat, kultúránkat, önmagunk meghatározásának és gyermekeink nevelésének szabadságát is.

– A hazánkat veszíthetjük el, mert Brüsszel egyre nyíltabban és gátlástalanabbul próbálja alárendelt tartományokká degradálni az Európai Unió elvben egyenrangú és független tagállamait

– jelentette ki. A háborúval kapcsolatban leszögezte, az európai politika elérkezett ahhoz a ponthoz, amelyhez sosem lett volna szabad.

Kövér László kiemelte, a magyarok nem akarnak szabadságuktól megfosztott alattvalók lenni, „azok akarunk maradni, akik vagyunk”. Az igazság és a jog mellettünk áll – fogalmazott, majd jó tanácskozást és holnaptól jó harcot kívánt.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője arról beszélt: nem látták előre, hogy 2025-ben két magyar is kilövi magát a világűrbe, Kapu Tibor és Gyurcsány Ferenc. – Az első visszajött onnan, a második az nem, csak a pártja maradt itt boldogítani bennünket – közölte. Majd a Momentumot a „magyar politika csillámpónijának” nevezve megállapította, szerinte jelentősen javítja az ország mentálhigiénés állapotát, hogy a párt nem indul a választáson. Közölte, azt sem tudták, hogy el lehet indítani egy politikai karriert úgy, hogy valaki lehallgatja a családtagjait. Szerinte a Tisza Párt elnöke „kényszeres hazudozó”, aki összebútorozott a brüsszeli főnökeivel, hogy védje a mentelmi jogát.

– Ugyan azt tudtuk, hogy a Tisza folyó forrásvidéke Ukrajnában van, de azt nem, hogy az ugyanilyen nevű párt ezt magára nézve is kötelezőnek tekinti

– fejtegette. Azt sem tudtuk – folytatta – hogy fegyverrel is lehet lakossági fórumot tartani, és szerinte Ruszin-Szendi Romulusz tanulta meg talán legjobban a fenyegetőzést a „kétszínű főnökétől”.

– Figyelem, ezek ugyanazok, új gúnyában, ezért pontosan ugyanúgy kell majd legyőznünk őket, ahogy szoktuk. Ennyi az egész. Készüljetek, mert 92 nap múlva fölkenjük őket a falra – zárta beszédét.

Rob Schneider amerikai színész videóüzenetben köszöntötte a kongresszus résztvevőit, gratulált Orbán Viktornak és arra biztatta a magyarokat, a továbbiakban is védjék meg nagyszerű kultúrájukat és gyönyörű hazájukat.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség KMKSZ elnöke a háború borzalmait vázolta a Fidesz-kongresszus résztvevői előtt, amely negyedik éve tart Ukrajnában, Magyarország szomszédjában. – A háború valójában 11 éve kezdődött – mondta, és sorolta: halottak százezrei, köztük több mint száz magyar, Ukrajna lakossága a felére csökkent. – Kijev polgármestere a lakosságot távozásra kérte, de hová mehetnének ők a mínusz tíz fok hidegben. Kárpártalján még nincs háború nincs, de itt is vannak áramkimaradások, a gazdasági helyzet rossz, de az iskolák nem zártak be, működik az élet, ami szerinte a magyar kormánynak köszönhető, hogy támogatják a kárpátaljaiak szülőföldjükön maradását.

– Európa vezetői akadályozzák a bélke léterejöttét, miközben Orbán Viktor következetesen és bátran kiáll a béke mellett, egyedül a Fidesz-KDNP tart háborúellenes gyűléseket – tette hozzá Brenzovics László, aki szerint a 2026-os választáson a béke mellett kell szavazni, és „Hajrá Fidsz, hajrá Magyarország, hajrá magyarok” felkiáltással zárta beszédét.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke Pió atyától idézve kezdte beszédét. – Magyarország egy olyan kalitka, amiből egy gyönyörű madár fog felszállni. Sokat fogunk szenvedni, de Európában nagy dicsőség vár ránk, és rajtunk, magyarokok keresztül nagy jót kap a világ – hangoztatta. – Pió atya amikor ezt mondta, nem a keresztény világ védelmére gondolt, de nem most teljesedik be ez a prófécia? Nem itt és most általtok teljesedik be Pió atya próféciája? – vetette fel.

Semjén Zsolt szerint a keresztény civilizáció tekintetében Európa három legfontosabb kérdésében bástyaként állunk. Ide sorolta a migrációt, „az iszlám inváziót”, elismerve az iszlámot mint világvallást, de szerinte csak „mindenki a saját fügefája alatt” végezze a vallását, mert a 150 év török hódoltság elég volt. A másik szerinte a családok támogatása a „genderőrülettel” szemben, míg a harmadik, a béke és háború kérdésében a béke melletti elkötelezettségünk, amihez pedig nem mást, mint magát az Jézust idézte, hozzá fordult, szerinte a fideszeseket ez alapján az Isten fiainak fogják hívni. – A háborúpártiaknak mondom, hogy azt is mondta, aki kardot ragad, az kard által vész – zárta a teológiai okfejtését a politikus.

Semjén Zsolt szerin eddig csak a Vatikán és mi voltunk a béke oldalán, de most Donald Trumppal az Egyesült Államok is, és jól néznek ki így hárman. A keresztény civilizációt szerinte Magyarország is védi, ezért a Fidesz-KDNP kormányát Európa legkereszténydemokratább kormányaként emlegette. – Több mint egymillió gyerek jár állami finanszírozással hittanra, több mint félmillió gyerekár jár diszkrimináció mentesen egyházi iskolába, és a Kárpát-medncében négyezer templomot újítottunk meg, amelyekből nem lesz se mecset, se pláza – mondta, de szerinte az ellenzék két irányból is támadást indított a vallásszabadság és az egyházak ellen.

A KDNP vezetője Dobrev Kárát Lady Macbethnek nevezte, és szerinte az általa vezetett DK egy szekta, amely megtámadta a bűnbánat szentségét, a gyónási titkot, amit utoljára Adolf Hitler és Sztálin próbált meg. A másik társaság – utalt a Tisza Pártra – állítása szerint – gazdasági programjában, fondorlatos módon meghirdette az egyházi intézmények ellehetetlenítését, amelyet szerinte a Gyurcsány-Bajnai-kormány már megtett. Állítja, hogy az ellenzék a külhoni magyarsággal is megtenné ugyanezt, elvennék a szavazati jogot tőlük, Magyar Péter bűne pedig az, hogy román földnek nevezte Románia egyik városát, Nagyváradot. – Veletek megvédjük az eredményeinket, és újult erővel folytatjuk a nemzetépítést – közölte a fideszesekkel Semjén Zsolt.

Kubatov Gábor FTC elnök, a Fidesz ügyvezető alelnöke is felszólalt. Azzal kezdte, hogy „ha ezeket most legyőzzük jön a nyugalom, a békesség és a normalitás, utalt az ellenzékre, amelyet hétfejű sárkányhoz hasonlított, amelyiknek levágják egyik fejét, még rondább nő helyette. – SZDSZ, Jobbik plusz Magyar Gárda, Együtt, Gyurcsány, Mesterházy, Márki-Zay, felkészül Magyar Péter. Ők soha nem próbálták meg Magyarországot szolgálni, eddig a Fidesz hússzor nyert országos választást. Amit itt megtanultam, a Fradiban hasznosítottam, ahol minden héten háború van, de megtanultam győzni is – mondta Kubatov Gábor.

A beszédek között külföldi politikusok támogató köszöntéseit játszották be videóról. Megszólalt a szélsőjobboldali francia Marine Le Pen, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Javier Milei argentin elnök és Aleksandar Vučić szerb elnök is.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hálálkodott Orbán Viktornak, hogy a tavalyi kongresszusukon részt vett. A választáson egyértelmű támogatását fejezte ki Orbán Viktornak, aki szerinte irányt mutat és jó politikát visz. A térképen lehetnek határok, de a nemzetben és a nemzetért viselt felelősségben nincsenek. Erről is szól az Orbán-kormány 16 éve vitt jó politikája. Szerinte a közösségeket az Orbán-kormány nem hagyta magukra, támogatta a magyar állampolgárság könnyített felvételét. – Az erdélyi magyar közösség nagy többsége támogatja Orbán Viktort, győzzön a józan ész, győzzön a Fidesz – tette hozzá Kelemen Hunor.

A beszédek között külföldi politikusok támogató köszöntéseit játszották be videóról. Megszólalt a szélsőjobboldali francia Marine Le Pen, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Javier Milei argentin elnök és Aleksandar Vučić szerb elnök is.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hálálkodott Orbán Viktornak, hogy a tavalyi kongresszusukon részt vett. A választáson egyértelmű támogatását fejezte ki Orbán Viktornak, aki szerinte irányt mutat és jó politikát visz. A térképen lehetnek határok, de a nemzetben és a nemzetért viselt felelősségben nincsenek. Erről is szól az Orbán-kormány 16 éve vitt jó politikája. Szerinte a közösségeket az Orbán-kormány nem hagyta magukra, támogatta a magyar állampolgárság könnyített felvételét. – Az erdélyi magyar közösség nagy többsége támogatja Orbán Viktort, győzzön a józan ész, győzzön a Fidesz – tette hozzá Kelemen Hunor.