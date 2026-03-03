Hatalmas hibát követett el a Fidesz, úgy tűnik, a Tiszának súg valaki Orbán Viktor pártjából

A 2026-os parlamenti választásig tartó háromhónapos kampányra új lemez helyett egy „Best of NER” válogatást tett fel a Fidesz – mondta Orbán Viktor pártjának szombati kongresszusáról a lapunknak nyilatkozó elemző, aki szerint Magyar Péter egészen biztosan nem aznap reggel értesült arról, hogy mi lesz a Fidesz új választási szlogenje.