Gödön például Tuzson Bence igazságügyi miniszter indul úgy, hogy a pultján nyoma sincs a Fidesz színeinek, sem a kampányszlogenjének, helyette a papíron független Kammerer Zoltán gödi polgármesterrel pózol. Gyengülne a pártlogó ereje?
A Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatokat fogalmazott meg arra, hogy szerinte ehelyett mit tudna megtölteni valós tartalommal a Tisza Párt.
Ha a Fidesz azt tervezte, hogy különböző termékeket gyárt a saját szlogenjével, akkor mostantól minden ilyen eladott bögre, sapka és póló a Tisza Párt kampányát fogja támogatni.
A 2026-os parlamenti választásig tartó háromhónapos kampányra új lemez helyett egy „Best of NER” válogatást tett fel a Fidesz – mondta Orbán Viktor pártjának szombati kongresszusáról a lapunknak nyilatkozó elemző, aki szerint Magyar Péter egészen biztosan nem aznap reggel értesült arról, hogy mi lesz a Fidesz új választási szlogenje.
Az összegből 100 ezer rászoruló családnak vásárolnának tűzifát. Gáláns ajánlat azután, hogy a Fidesz elfelejtette honlapként regisztrálni a saját választási szlogenjét.
Biztos választás, biztos lejtmenet.