Újabb légicsapást mértek az amerikaiak az Iszlám Állam szíriai állásaira

Egyesült Államok;Szíria;légicsapás;megtorlás;Iszlám Állam;

2026-01-11 10:12:00 CET

Megtorló akcióként az iszlamisták decemberi támadásáért, amelyben két amerikai katona és egy amerikai tolmács halt meg.

Az Egyesült Államok újabb légicsapást mért Szíriában az Iszlám Államra szombaton – közölte az amerikai Központi Parancsnokság (USCENTCOM). A bejelentés szerint az amerikai művelet a terrorszervezet több célpontja ellen irányult újabb megtorló akcióként az iszlamisták decemberi támadásáért, amelyben két amerikai katona és egy amerikai tolmács halt meg.

Az amerikai haderő december 19-én indította a Sólyomszem csapás műveletet (Operation Hawkeye Strike), amelynek első hullámában szintén az Iszlám Állam állásait támadta, mintegy 70 helyen.

A katonai akció egybeesett az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottjának damaszkuszi látogatásával. Tom Barrack a látogatásáról kiadott közleményben arról számolt be, hogy Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter megbízásából tárgyalt Ahmed es-Saraa szír elnökkel és külügyminiszterével. A megbeszélés után közölte, hogy az Egyesült Államok "kiterjeszti" a szíriai kormány támogatását, és üdvözli a közel-keleti ország "történelmi átalakulását".